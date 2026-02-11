Sinopsis Film Freelance: Mantan Anggota Pasukan Khusus yang Kembali Beraksi

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
FREELANCE adalah film bergenre aksi dan komedi yang dirilis pada Oktober 2023. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 49 menit.
Film yang disutradarai Pierre Morel ini dibintangi oleh Alison Brie, Alice Eve, John Cena, Juan Pablo Raba, Marton Csokas, dan Christian Slater.
Film ini menceritakan tentang seorang mantan anggota pasukan khusus bernama Mason Pettits yang kini menjalani kehidupan biasa sebagai pekerja kantoran, namun merasa hidupnya membosankan.
Suatu hari, Mason menerima pekerjaan sebagai pengawal pribadi untuk seorang jurnalis bernama Claire Wellington yang ingin mewawancarai seorang presiden kontroversial di sebuah negara Amerika Latin.
Namun, saat wawancara berlangsung, terjadi kudeta militer yang membuat situasi menjadi berbahaya.
Mason, Claire, dan sang presiden pun terpaksa melarikan diri bersama ke hutan untuk menyelamatkan diri. Dalam perjalanan penuh ketegangan dan aksi tersebut, mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup.
Film ini memadukan adegan aksi, petualangan, dan humor, serta menampilkan dinamika unik antara karakter-karakternya. (Z-4)
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menjadi perhatian serius di Indonesia.
John Cena sukses bertransformasi dari ikon WWE menjadi bintang superhero lewat peran Peacemaker di HBO Max.
Film Heads of State mengisahkan Presiden Amerika Serikat (John Cena) dan Perdana Menteri Inggris (Idris Elba) yang terpaksa menyingkirkan persaingan panas di antara mereka.
John Cena mengejutkan dunia gulat dengan akhirnya beralih menjadi "heel" setelah 22 tahun berperan sebagai babyface di WWE.
Mereka bekerja sama dengan agen pemerintah Sector 7, yang dipimpin oleh Agent Burns yang diperankan oleh John Cena, dengan dalih bahwa Bumblebee adalah ancaman.
Supercell, pengembang Brawl Stars, menganggap SpongeBob SquarePants sangat pas dengan humor dan aksi seru di Brawl Stars.
