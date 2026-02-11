Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Sinopsis Film Freelance: Mantan Anggota Pasukan Khusus yang Kembali Beraksi

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/2/2026 17:30
Sinopsis Film Freelance: Mantan Anggota Pasukan Khusus yang Kembali Beraksi
Berikut Sinopsis Film Freelance(Doc IMDB)

FREELANCE adalah film bergenre aksi dan komedi yang dirilis pada Oktober 2023. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 49 menit.

Film yang disutradarai Pierre Morel ini dibintangi oleh Alison Brie, Alice Eve, John Cena, Juan Pablo Raba, Marton Csokas, dan Christian Slater.

Berikut Sinopsis Film Freelance

Film ini menceritakan tentang seorang mantan anggota pasukan khusus bernama Mason Pettits yang kini menjalani kehidupan biasa sebagai pekerja kantoran, namun merasa hidupnya membosankan.

Baca juga : John Cena: Dari Ring Gulat hingga Layar Kaca, Tetap Jadi Pahlawan

Suatu hari, Mason menerima pekerjaan sebagai pengawal pribadi untuk seorang jurnalis bernama Claire Wellington yang ingin mewawancarai seorang presiden kontroversial di sebuah negara Amerika Latin.

Namun, saat wawancara berlangsung, terjadi kudeta militer yang membuat situasi menjadi berbahaya.

Mason, Claire, dan sang presiden pun terpaksa melarikan diri bersama ke hutan untuk menyelamatkan diri. Dalam perjalanan penuh ketegangan dan aksi tersebut, mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup.

Film ini memadukan adegan aksi, petualangan, dan humor, serta menampilkan dinamika unik antara karakter-karakternya. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki



Editor : Reynaldi
