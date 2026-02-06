Zayn Malik Siap Guncang Panggung Dunia Lewat Tur Solo Terbesarnya, The Konnakol Tour

A- A+

KABAR gembira bagi para penggemar Zayn Malik! Mantan personel One Direction ini baru saja mengungkap rencana tur solo terbesarnya yang bertajuk "The Konnakol Tour".

Pengumuman ini disampaikan Zayn Malik setelah ia mengungkapkan album kelimanya berjudul "Konnakol" yang akan dirilis pada 17 April melalui Mercury Records.

Tur ini akan dimulai di Manchester, Inggris, pada 12 Mei mendatang, kemudian berlanjut ke berbagai wilayah di Eropa, Meksiko, hingga Amerika Utara. Melansir dari situs Variety, Jumat (6/2), tur ini akan berakhir pada 20 November 2026 di Kaseya Center, Miami, Florida.

Tiket untuk tur ini akan tersedia melalui pra penjualan Zayn VIP Key pada 10 Februari pukul 12 siang waktu setempat. Penjualan tiket tur dimulai pada 13 Februari di berbagai waktu yang berbeda.

Berikut daftar jadwal tur Zayn Malik:

1. Selasa, 12 Mei Manchester, Inggris.

2. Sabtu, 16 Mei di Glasgow, Inggris

3. Selasa, 19 Mei di Birmingham, Inggris

4. Sabtu, 23 Mei di London, Inggris

5. Minggu, 14 Juni di Estadio Borregos, Monterrey, Meksiko

6. Rabu, 17 Juni di Guadalajara, Meksiko

7. Sabtu, 20 Juni di Mexico City, Meksiko

8. Minggu, 19 Juli di Philadelphia, Pennsylvania

9. Senin, 20 Juli di Pittsburgh, Pennsylvania

10. Kamis, 23 Juli di Milwaukee, Wisconsin

11. Jumat, 24 Juli di St. Paul, Minnesota

12.Senin, 27 Juli di Chicago, Illinois

13. Selasa, 28 Juli di Indianapolis, Indiana

14. Jumat, 31 Juli di Nashville, Tennessee

15. Senin, 24 Agustus di Phoenix, Arizona

16. Selasa, 25 Agustus di San Diego, California

17. Jumat, 28 Agustus di Inglewood, California

18. Selasa, 1 September di Anaheim, California

19. Rabu 2 September di San Francisco, California

20. Sabtu 5 September di Seattle, Washington

21. Jumat 2 Oktober di Santiago, Chile

22. Selasa 6 Oktober di |Buenos Aires, Aregntina

23. Sabtu 10 Oktober di São Paulo, Brasilia

24. Rabu 14 Oktober di Lima, Peru

25.Sabtu 7 November di Buffalo, New York

26. Minggu 8 November di Detroit, Michigan

27. Rabu 11 November Washington, DC

28. Kamis 12 November di Charlotte, New York

29.Minggu 15 November di Boston, Massachussetts

30. Kamis 19 November di Orlando, Florida

31. Jumat 20 November di Miami, Florida. (H-2)