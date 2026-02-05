Alika Islamadina Terapkan Pola Hidup Sehat sejak Menjadi Caregiver

PENYANYI Alika Islamadina.(Dok. Antara)

PENYANYI Alika Islamadina menerapkan pola hidup yang lebih sehat setelah menjadi caregiver (perawat) bagi ibunya yang mengalami kanker.

"Aku benar-benar memulai, ya, sedini mungkinlah dengan gaya hidup yang sehat ini. Mengurangi beberapa makanan, khusus untuk anakku dan untukku juga memperbaiki (kebiasaan). Gimana caranya biar terjaga pola hidup, terus olahraga, makan-makanan yang lebih sehat," kata Alika dalam acara pembukaan pameran Understanding Cancer Through Art di Jakarta, Rabu (4/2).

Alika menjadi caregiver bagi ibunya yang menderita kanker ginjal pada 2013-2014, yang saat itu ia masih duduk di bangku kuliah.

Saat mendengar kanker, Alika mengungkapkan sempat terlintas dia akan kehilangan ibunya. Akan tetapi, dia berusaha mengesampingkan pikirannya tersebut agar bisa fokus membantu ibunya menjalani operasi dan memberikan semangat agar sang ibu bisa sembuh.

Di kala itu, ibunya didiagnosis cukup awal sehingga bisa mendapatkan perawatan lebih cepat dan akhirnya bisa sembuh.

Alika menyadari ada keturunan penyakit kanker setelah sang nenek, yang pernah mengalaminya tahun 1990an, lalu kembali dihinggapi kanker sekitar 2019. Sehingga, dia berusaha menjaga gaya hidupnya apalagi kini Alika Islamadina sudah memiliki anak.

Alika juga menyadari pentingnya untuk mendiagnosa diri sedini mungkin apabila memiliki riwayat keluarga mengidap kanker.

Deteksi dini bisa dilakukan dengan memeriksakan kesehatan secara rutin dan apabila mengetahui ada masalah langsung segera mencari tata cara pengobatan yang tepat. (Ant/H-3)