Jungkook BTS Mengaku Idap ADHD, Kondisi Medis Apa Itu? Berikut Gejalanya

ANGGOTA boyband terkenal BTS, Jungkook, dilaporkan mengalami Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).
Pernyataan ini disampaikan Jungkook dalam sebuah siaran langsung di akun media sosialnya. Saat siaran tersebut, ia tampak tidak bisa diam, hingga mendapat komentar dari salah satu penggemarnya.
Menanggapi komentar itu, Jungkook BTS langsung menjelaskan bahwa ia sulit untuk tetap tenang karena ia mengidap ADHD.
"Saya bergerak terus? Ya, saya memang tidak bisa menahan diri. Saya seorang pengidap ADHD dewasa. Saya mengalaminya, saya terus bergerak seperti ini," jelas Jungkook.
ADHD adalah gangguan perkembangan sistem saraf yang mempengaruhi perilaku serta fungsi otak. Meskipun sering terdeteksi pada masa anak-anak, kondisi ini dapat bertahan hingga dewasa dan gejalanya dapat berbeda karena berbagai tuntutan hidup yang lebih kompleks.
Pada orang dewasa, sering kali gejala ADHD tidak dikenali dan disalahartikan sebagai karakteristik pribadi seperti “malas,” “pelupa,” atau “kurang bertanggung jawab. ” Berikut adalah beberapa gejala umum yang mungkin muncul:
Jika tidak ditangani, ADHD pada orang dewasa dapat berdampak pada hubungan pribadi, karier, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang sesuai untuk mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup.
Hingga saat ini, ADHD belum memiliki obat yang dapat menyembuhkannya secara total. Penanganan gangguan ini biasanya melibatkan pengobatan dan terapi perilaku untuk membantu mengontrol gejalanya.
Sumber: The Telegraph India dan Nutriclub
