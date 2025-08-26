Ini Tips Tetap Sehat di Tengah Kesibukan dari Dion Wiyoko

Headline
AKTOR Dion Wiyoko berbagi tips untuk menjaga tubuh tetap sehat, salah satunya dengan menjalani olahraga di tengah kesibukannya.
Menurut dia, hal terpenting dalam memulai perjalanan menjalani hidup sehat terutama berolahraga adalah niat dan usaha untuk memulainya meskipun terkadang menjadi sebuah tantangan.
"Nyari niatan sama usaha itu yang berat. Kadang kalau kita udah ngeliat teman-teman, ataupun terinspirasi dari orang lain, kaya seru deh lari atau padel, dan lain. Tapi kadang niatan dan usahanya itu enggak dimulai," kata Dion, dikutip Selasa (26/8).
Pemeran dalam film Sore: Istri dari Masa Depan itu mengatakan dalam menjalani hidup sehat pentingnya memulai untuk bergerak meski dengan tindakan kecil seperti memakai sepatu olahraga sebagai niatan dan usaha.
Kebiasaan kecil itu diyakininya bisa berdampak besar jika dijalani terus-menerus.
"Kalau kita mau olahraga yang menyenangkan, kita harus punya basic training. Tapi yang penting kita mulai dulu aja gitu," tutur dia.
Dion juga menambahkan olahraga yang kini tengah menjadi favoritnya seperti tenis, lari hingga workout. Dalam mempersiapkan untuk mulai olahraga pagi terutama lari, lanjut dia, biasanya dengan makan hingga pemanasan yang cukup.
"Persiapan outfit yang nyaman, terus juga makanan cukup semalamnya, karena kalau pagi kan enggak mungkin terlalu banyak makan, terus juga hidrasi juga yang cukup. Pemanasan yang cukup," pungkas Dion. (Ant/Z-1)
