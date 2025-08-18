9 Film Horor Tahun 2021-2025 Terseram di Netflix

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
FILM horor adalah genre film yang dirancang untuk menimbulkan rasa takut, tegang, atau cemas pada penonton melalui cerita, suasana, atau efek visual dan audio tertentu.
Film horor biasanya menampilkan elemen seperti hantu, makhluk supranatural, pembunuh psikopat, kutukan, atau situasi mengerikan.
Film pertama dari trilogi Fear Street ini menghadirkan kisah slasher dengan nuansa tahun 90-an yang kental.
Menceritakan sekelompok remaja yang berusaha mengungkap kutukan berdarah di kota mereka. Dikenal dengan adegan pembunuhan yang brutal dan atmosfer yang mencekam.
Melanjutkan kisah dari film pertama, Fear Street Part 2: 1978 membawa penonton ke perkemahan musim panas yang penuh dengan teror.
Dengan latar tahun 1978, film ini menggabungkan elemen slasher klasik dengan cerita yang mendalam.
Penutupan trilogi Fear Street ini membawa penonton ke masa lalu, mengungkap asal mula kutukan yang menghantui kota Shadyside.
Dengan atmosfer yang gelap dan penuh misteri, film ini menyajikan akhir yang memuaskan bagi para penggemar horor.
Adaptasi dari novel Stephen King, Gerald’s Game mengisahkan seorang wanita yang terjebak di ranjang setelah suaminya meninggal secara mendadak.
Film ini penuh dengan ketegangan psikologis dan horor psikologis yang mendalam.
Berdasarkan cerita pendek karya Stephen King dan Joe Hill, film ini mengikuti sekelompok orang yang tersesat di ladang tinggi yang misterius.
Dengan plot yang penuh dengan kejutan dan atmosfer yang menakutkan, film ini cocok bagi penggemar horor supernatural.
Film horor psikologis ini mengikuti seorang terapis yang mulai mengalami kejadian aneh dan menakutkan setelah menyaksikan bunuh diri pasiennya.
Dengan atmosfer yang mencekam dan plot yang penuh dengan ketegangan, Smile menjadi salah satu film horor yang wajib ditonton.
Film horor supernatural ini mengisahkan sekelompok remaja yang menemukan cara untuk berkomunikasi dengan roh melalui tangan yang dirasuki.
Namun, eksperimen mereka berbalik menjadi mimpi buruk yang mengerikan.
Serial horor gotik ini diadaptasi dari karya Edgar Allan Poe, mengisahkan kehancuran keluarga Usher yang penuh dengan misteri dan teror.
Dengan atmosfer yang gelap dan cerita yang mendalam, serial ini cocok bagi penggemar horor klasik.
Film horor psikologis ini mengisahkan seorang wanita yang mulai mengalami kejadian aneh setelah pindah ke rumah baru.
Dengan plot yang penuh dengan ketegangan dan atmosfer yang mencekam, Heart Eyes menjadi salah satu film horor yang patut ditonton.
Semua film di atas tersedia untuk streaming di Netflix Indonesia. Pastikan untuk memeriksa ketersediaan film di wilayah Anda, karena katalog Netflix dapat bervariasi antar negara. (Z-4)
FILM horor MVP Pictures yang disutradarai Randolph Zaini, Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) resmi terpilih sebagai official selection Fantastic Fest 2025.
Bagi Nova, film ini menjadi terhoror yang pernah dimainkannya, karena ia harus mengenakan kostum pocong hingga delapan jam.
Anami Films resmi memperkenalkan film horor terbarunya berjudul Labinak: Mereka Ada di Sini, yang mengangkat kisah kanibalisme dalam balutan thriller psikologis.
Film Labinak: Mereka Ada di Sini menyuguhkan ketegangan yang membelit, mengikuti kisah Najwa (Raihaanun), seorang ibu yang baru diterima sebagai guru di sekolah swasta elit.
Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat diadaptasi dari podcast viral Lentera Malam berjudul Belenggu Jin Kafir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved