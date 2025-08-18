Berikut Film Horor Tahun 2021-2025 Terseram di Netflix(Doc IMDb)

FILM horor adalah genre film yang dirancang untuk menimbulkan rasa takut, tegang, atau cemas pada penonton melalui cerita, suasana, atau efek visual dan audio tertentu.

Film horor biasanya menampilkan elemen seperti hantu, makhluk supranatural, pembunuh psikopat, kutukan, atau situasi mengerikan.

Berikut 9 Film Horor Tahun 2021-2025 Terseram di Netflix

1. Fear Street Part 1: 1994

Film pertama dari trilogi Fear Street ini menghadirkan kisah slasher dengan nuansa tahun 90-an yang kental.

Menceritakan sekelompok remaja yang berusaha mengungkap kutukan berdarah di kota mereka. Dikenal dengan adegan pembunuhan yang brutal dan atmosfer yang mencekam.

2. Fear Street Part 2: 1978

Melanjutkan kisah dari film pertama, Fear Street Part 2: 1978 membawa penonton ke perkemahan musim panas yang penuh dengan teror.

Dengan latar tahun 1978, film ini menggabungkan elemen slasher klasik dengan cerita yang mendalam.

3. Fear Street Part 3: 1666

Penutupan trilogi Fear Street ini membawa penonton ke masa lalu, mengungkap asal mula kutukan yang menghantui kota Shadyside.

Dengan atmosfer yang gelap dan penuh misteri, film ini menyajikan akhir yang memuaskan bagi para penggemar horor.

4. Gerald’s Game

Adaptasi dari novel Stephen King, Gerald’s Game mengisahkan seorang wanita yang terjebak di ranjang setelah suaminya meninggal secara mendadak.

Film ini penuh dengan ketegangan psikologis dan horor psikologis yang mendalam.

5. In the Tall Grass

Berdasarkan cerita pendek karya Stephen King dan Joe Hill, film ini mengikuti sekelompok orang yang tersesat di ladang tinggi yang misterius.

Dengan plot yang penuh dengan kejutan dan atmosfer yang menakutkan, film ini cocok bagi penggemar horor supernatural.

6. Smile

Film horor psikologis ini mengikuti seorang terapis yang mulai mengalami kejadian aneh dan menakutkan setelah menyaksikan bunuh diri pasiennya.

Dengan atmosfer yang mencekam dan plot yang penuh dengan ketegangan, Smile menjadi salah satu film horor yang wajib ditonton.

7. Talk to Me

Film horor supernatural ini mengisahkan sekelompok remaja yang menemukan cara untuk berkomunikasi dengan roh melalui tangan yang dirasuki.

Namun, eksperimen mereka berbalik menjadi mimpi buruk yang mengerikan.

8. The Fall of the House of Usher

Serial horor gotik ini diadaptasi dari karya Edgar Allan Poe, mengisahkan kehancuran keluarga Usher yang penuh dengan misteri dan teror.

Dengan atmosfer yang gelap dan cerita yang mendalam, serial ini cocok bagi penggemar horor klasik.

9. Heart Eyes

Film horor psikologis ini mengisahkan seorang wanita yang mulai mengalami kejadian aneh setelah pindah ke rumah baru.

Dengan plot yang penuh dengan ketegangan dan atmosfer yang mencekam, Heart Eyes menjadi salah satu film horor yang patut ditonton.

Semua film di atas tersedia untuk streaming di Netflix Indonesia. Pastikan untuk memeriksa ketersediaan film di wilayah Anda, karena katalog Netflix dapat bervariasi antar negara. (Z-4)