Tinggal Meninggal Resmi Tayang, Kristo Immanuel Tunjukkan Debut Sutradara yang tak Biasa

FILM unik, Tinggal Meninggal (TingNing) karya debut sutradara Kristo Immanuel, resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai hari ini, 14 Agustus 2025. Lebih dari sekadar komedi getir, film ini hadir sebagai pengingat hangat bagi siapa pun yang pernah merasa berbeda, canggung, atau tidak pada tempatnya, bahwa semua perasaan itu valid, dan tidak apa-apa.

Setelah mencuri perhatian di Press Screening, 6 Agustus lalu dan mengundang tawa serta air mata di Gala Premiere, 8 Agustus, Tinggal Meninggal kini siap menyapa penonton luas dengan cerita yang unik, segar, dan penuh kejutan. Di hari perdananya, film produksi Imajinari ini hadir di 303 layar dan 1020 showtime di bioskop seluruh Indonesia. Hadir juga promo Buy One Get One Free (BOGOF) yang tersedia melalui aplikasi TIX ID (Bioskop: XXI, CGV, Cinepolis), M-Tix, CGV, dan Cinepolis untuk periode 14–15 Agustus 2025. Promo ini juga berlaku di aplikasi Loket Screen (Bioskop: CGV, Sam’s Studios, Flix, dan KCM Cinema) untuk periode 14–16 Agustus 2025.

TingNing sendiri bercerita tentang Gema (Omara Esteghlal), seorang pemuda canggung yang terkejut ketika mendapat perhatian hangat dari teman-teman kantornya ketika ayahnya meninggal dunia. Namun, saat kehangatan itu menghilang, ia mulai bertanya: “Siapa lagi yang harus meninggal?” Dari pertanyaan itulah lahir rangkaian kebohongan yang memicu kekacauan, membawa penonton pada tawa, keharuan, sekaligus refleksi.

Pasca-Special Screening dan Gala Premiere, Tinggal Meninggal menuai respon positif dari penonton, kritikus, dan rekan sesama sineas. “The best and strongest Indonesia's directorial debut since Joko Anwar with Janji Joni, Laugh out loud funny, original and bold, and so full of personality,” komentar akun @smekdoncat di X. “Salah satu film komedi terbaik Indonesia bahkan dalam kurun dua dekade terakhir, segar, penuh kejutan, dan sayang untuk dilewatkan,” dikutip dari akun X Alexander Matius.

“Bikin iri. Ini film pertama tapi Kristo berhasil numpahin semua kepekaan dirinya tentang rasa – ini tuh Kristo banget! Rasanya sinema bisa jadi milik semua orang, bahkan milik anak muda,” ungkap sutradara Yandy Laurens yang ikut hadir di Gala Premiere TingNing. “Luar biasa keberanian Kristo, gue acungin jempol!” dari aktor Ringgo Agus Rahman dan “Tangan gue sampai sakit karena sering banget tepuk tangan,” puji aktris Lutesha yang juga ikut hadir di Gala Premiere.

Bagi Kristo pribadi, Tinggal Meninggal adalah proyek yang sangat personal. “It’s a love letter buat teman-teman yang susah untuk bergaul,” ungkap Kristo Immanuel, Sutradara.

Untuk merayakan perilisan ini, para pemeran dan pembuat film akan melakukan Cinema Visit ke berbagai bioskop di Jabodetabek pada 14–18 Agustus 2025, menyapa penonton yang menonton Tinggal Meninggal di layar lebar. Pada hari pertama tayang, 14 Agustus 2025, para pemeran dan pembuat film akan menyapa penonton di PIM 1 - pada Show 13.15 dan Show 2 15.40 serta ??Blok M Plaza pada Show 14.20 dan Show 19.00.

Acara ini akan dihadiri oleh Ernest Prakasa (produser), Kristo Immanuel (sutradara dan penulis), serta para pemain Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mario Caesar, Mawar de Jongh, Ardit Erwanda, Nada Novia, Shindy Huang, dan Jared Ali. Untuk jadwal selanjutnya, pastikan kamu pantengin sosial media film Tinggal Meninggal!

Jangan lewatkan perjalanan gila Gema yang akan membuat Anda tertawa, terharu, dan merasa dilihat. Tinggal Meninggal, di seluruh bioskop Indonesia. Ikuti perkembangan terbaru film ini di @tingning.official dan @imajinari. (RO)