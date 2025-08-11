Punya Lebih dari 400 Juta Subscriber, Segini Saldo Rekening YouTuber MrBeast

MrBeast terlihat hadir selama pertandingan antara Inter Miami dan CF Montréal di Stadion DRV PNK(Megan Briggs/Getty Images/AFP)

JIMMY Donaldson, yang lebih dikenal sebagai MrBeast, adalah salah satu kreator paling berpengaruh dan paling banyak pengikut di YouTube, dengan lebih dari 400 juta pengikut di seluruh dunia.

Dikenal karena tantangannya yang luar biasa, upaya filantropisnya, dan konten viralnya, banyak yang telah lama berspekulasi tentang besarnya kekayaannya.

Terlepas dari rumor yang menggambarkannya sebagai miliarder, MrBeast baru-baru ini terbuka tentang saldo banknya yang sebenarnya, mengungkapkan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan ekspektasi publik.

Dikutip dari times of findia, dalam percakapan yang jujur, ia berbagi wawasan tentang bagaimana ia mengelola keuangan dan membayar dirinya sendiri secukupnya untuk menutupi pengeluaran pribadi, mengungkap realitas di balik kesuksesan online-nya yang luar biasa.

Realitas Keuangan MrBeast

Bertentangan dengan kepercayaan umum, MrBeast mengungkapkan bahwa ia memiliki kurang dari $1 juta atau Rp16.317.392.900 di rekening bank pribadinya. Ia menjelaskan bahwa alih-alih mengumpulkan kekayaan dalam arti tradisional, ia justru berinvestasi besar-besaran untuk konten dan usaha bisnisnya.

MrBeast bertujuan untuk membayar sendiri hanya apa yang ia butuhkan untuk pengeluaran bulanan pribadinya, mencerminkan pendekatan praktis meskipun merek dan pengaruhnya sangat besar.

Pengakuan jujur ini menantang persepsi umum tentang penghasilan YouTuber dan menggarisbawahi biaya signifikan yang terlibat dalam memproduksi video berkualitas tinggi dan berskala besar.

Kebangkitan Kerajaan MrBeast

Sejak memulai di YouTube pada tahun 2012, MrBeast telah membangun kerajaan digital yang luas. Dari video tantangan viral seperti "Squid Game" versi aslinya yang berhadiah $456.000 hingga proyek amal penyediaan air bersih di negara-negara Afrika, kontennya mencakup hiburan dan filantropi.

Merek restoran virtualnya, MrBeast Burger, yang baru-baru ini berekspansi ke Irlandia, merupakan bukti lain dari perkembangan bisnisnya. Namun, terlepas dari kesuksesan ini, pendekatan keuangan MrBeast yang transparan menunjukkan dedikasi dan investasi ulang yang dibutuhkan untuk mempertahankan kerajaan bisnis tersebut.

kejujuran Keuangan MrBeast penting

Keterbukaan MrBeast tentang saldo banknya memberikan gambaran langka tentang realitas di balik ketenaran viral di internet. Hal ini menyoroti bahwa citra kekayaan luar biasa yang sering ditampilkan daring tidak selalu mencerminkan pengelolaan keuangan di balik layar.

Fokusnya dalam menginvestasikan kembali pendapatan untuk mendanai proyek-proyek masa depan menunjukkan visi jangka panjang, alih-alih keuntungan jangka pendek.

Bagi para kreator dan penggemar yang bercita- cita tinggi, transparansi ini menawarkan wawasan berharga tentang kerja keras dan disiplin yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan berkelanjutan di era digital. (Z-4)