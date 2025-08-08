Mantan Pemeran Superman Dean Cain Akan Dilantik Jadi Petugas Kehormatan ICE

Aktor Dean Cain mengaku akan segera dilantik sebagai petugas kehormatan di Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).(Instagram)

AKTOR Dean Cain mengumumkan akan segera dilantik sebagai petugas kehormatan di Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Cain dikenal luas sebagai pemeran Superman dalam serial Lois & Clark: The New Adventures of Superman pada 1990-an.

Dalam wawancara yang disiarkan Rabu lalu, Cain menyatakan kesiapannya untuk bergabung. "Saya akan segera dilantik sebagai agen ICE," ujarnya. Cain sebelumnya memang sudah menjadi petugas penegak hukum bersertifikat, menjabat sebagai deputi sheriff dan polisi cadangan.

Langkah Cain ini muncul setelah ia merilis video ajakan kepada publik untuk bergabung dengan ICE, sebagai bagian dari kampanye rekrutmen besar-besaran oleh lembaga tersebut. ICE saat ini tengah memperluas upaya deportasi imigran sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump, yang menargetkan hingga satu juta deportasi per tahun.

Rekrutmen

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengonfirmasi Cain akan dilantik sebagai "Petugas Kehormatan ICE" dalam waktu dekat. “Superman mengajak warga Amerika menjadi pahlawan sungguhan dengan bergabung bersama ICE demi melindungi komunitas kita,” kata Tricia McLaughlin, asisten sekretaris DHS.

ICE baru-baru ini mengumumkan target rekrutmen 10.000 personel tambahan, termasuk petugas deportasi, penyelidik kriminal, jaksa imigrasi, dan analis visa pelajar. Untuk mendukung perekrutan, ICE bahkan menawarkan bonus hingga US$50.000 serta bantuan pembayaran pinjaman mahasiswa.

DHS juga merilis poster kampanye bergaya era Perang Dunia II bertuliskan “America Needs You” dan “Defend the Homeland”, menampilkan tokoh-tokoh seperti Presiden Trump dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem.

Dalam wawancara di Fox News, Cain menyampaikan harapannya agar lebih banyak mantan petugas dan warga negara bersedia ikut serta. “Saya sudah melangkah. Mudah-mudahan banyak yang ikut menyusul, dan kita bisa segera memenuhi target perekrutan ini untuk melindungi negara,” ujarnya.

Menurut data terbaru, ICE telah menerima lebih dari 80.000 pelamar untuk posisi-posisi tersebut. ICE saat ini memiliki sekitar 20.000 personel yang tersebar di 400 kantor di seluruh AS.

Rekrutmen besar-besaran ini didukung anggaran jumbo dari pemerintah federal. Dalam RUU anggaran yang baru saja diteken Presiden Trump, ICE mendapat alokasi lebih dari $76 miliar, menjadikannya lembaga penegak hukum federal dengan pendanaan tertinggi di AS. (BBC/Z-2)