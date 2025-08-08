Mantan Pemeran Superman Dean Cain Akan Dilantik Jadi Petugas Kehormatan ICE

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
AKTOR Dean Cain mengumumkan akan segera dilantik sebagai petugas kehormatan di Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Cain dikenal luas sebagai pemeran Superman dalam serial Lois & Clark: The New Adventures of Superman pada 1990-an.
Dalam wawancara yang disiarkan Rabu lalu, Cain menyatakan kesiapannya untuk bergabung. "Saya akan segera dilantik sebagai agen ICE," ujarnya. Cain sebelumnya memang sudah menjadi petugas penegak hukum bersertifikat, menjabat sebagai deputi sheriff dan polisi cadangan.
Langkah Cain ini muncul setelah ia merilis video ajakan kepada publik untuk bergabung dengan ICE, sebagai bagian dari kampanye rekrutmen besar-besaran oleh lembaga tersebut. ICE saat ini tengah memperluas upaya deportasi imigran sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump, yang menargetkan hingga satu juta deportasi per tahun.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengonfirmasi Cain akan dilantik sebagai "Petugas Kehormatan ICE" dalam waktu dekat. “Superman mengajak warga Amerika menjadi pahlawan sungguhan dengan bergabung bersama ICE demi melindungi komunitas kita,” kata Tricia McLaughlin, asisten sekretaris DHS.
ICE baru-baru ini mengumumkan target rekrutmen 10.000 personel tambahan, termasuk petugas deportasi, penyelidik kriminal, jaksa imigrasi, dan analis visa pelajar. Untuk mendukung perekrutan, ICE bahkan menawarkan bonus hingga US$50.000 serta bantuan pembayaran pinjaman mahasiswa.
DHS juga merilis poster kampanye bergaya era Perang Dunia II bertuliskan “America Needs You” dan “Defend the Homeland”, menampilkan tokoh-tokoh seperti Presiden Trump dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem.
Dalam wawancara di Fox News, Cain menyampaikan harapannya agar lebih banyak mantan petugas dan warga negara bersedia ikut serta. “Saya sudah melangkah. Mudah-mudahan banyak yang ikut menyusul, dan kita bisa segera memenuhi target perekrutan ini untuk melindungi negara,” ujarnya.
Menurut data terbaru, ICE telah menerima lebih dari 80.000 pelamar untuk posisi-posisi tersebut. ICE saat ini memiliki sekitar 20.000 personel yang tersebar di 400 kantor di seluruh AS.
Rekrutmen besar-besaran ini didukung anggaran jumbo dari pemerintah federal. Dalam RUU anggaran yang baru saja diteken Presiden Trump, ICE mendapat alokasi lebih dari $76 miliar, menjadikannya lembaga penegak hukum federal dengan pendanaan tertinggi di AS. (BBC/Z-2)
Penggunaan AI bukan hanya sekedar untuk menjawab chat saja melainkan sangat membantu dalam mempermudah pekerjaan sehari-sehari.
Petinju Meksiko Julio Cesar Chaves Jr ditangkap ICE terkait dugaan keterlibatan dengan kartel Sinaloa.
Operasi imigrasi ICE di Los Angeles melibatkan Garda Nasional sebagai perimeter keamanan. Dua demonstran ditangkap, sementara tim CNN sempat ditahan polisi saat meliput protes.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan lima imigran dengan catatan kriminal ditangkap dalam operasi ICE di Los Angeles. Sementara itu, Kota Glendale memutus kerja sama dengan ICE.
Sebanyak 2.500 tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi terserap menyusul mulai beroperasinya pabrik AC hunian skala penuh pertama mereka di Indonesia.
Pemprov Jakarta membuka rekrutmen tenaga penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) sebanyak 1.100 orang.
Proses rekrutmen yang tergesa-gesa sering membuat perusahaan kecolongan, terutama jika dilakukan prosesnya secara online.
INSTITUT Teknologi PLN (ITPLN) kembali memperluas jejaring kemitraannya dengan dunia industri.
KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), membuka peluang berkarier bagi talenta terbaik Indonesia melalui Rekrutmen Bersama BUMN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved