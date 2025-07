Windy Apsari Ungkapkan Tantangan Bintangi Film Musikal

Windy Apsari(ANTARA/Sri Dewi Larasati)

AKTRIS sekaligus model Windy Apsari menjajal film musikal pertamanya dengan membintangi film Arti Cinta garapan sutradara Monty Tiwa dan Tepan Kobain.

"Ini adalah film musikal pertama aku. Ya, aku happy dan semoga yang nonton juga happy," ujar Windy Apsari saat ditemui usai pemutaran film tersebut di Jakarta, Selasa (8/7).

Windy mengungkapkan bahwa dalam membintangi film musikal tersebut tantangannya saat proses syuting adalah menyanyi secara langsung.

Hal itu lantaran dirinya mengaku belum memiliki dasar dalam menyanyi. Meski begitu, menurut dia dukungan dari tim yang suportif membantunya.

"Nyanyi live, karena satu udah pasti nervous. Tapi untungnya temen-temen yang lain sangat mensupport. Jadi ketika scene nyanyi bareng-bareng aku bisa let it go gitu," kata dia.

Untuk memperdalam perannya tersebut, Windy menjalani workshop intensif selama sekitar dua bulan, mencakup latihan vokal dan menari untuk koreografi.

"Workshop sekitar 2 bulanan kayaknya itu udah workshop sama nari-narinya juga. Cuman memang kayaknya narinya kalau aku gak begitu banyak, jadi aku lebih fokus ke nyanyinya karena dibanding yang lain aku paling gak ada basic nyanyinya," ungkap dia.

Selain Windy Apsari, film persembahan rumah produksi Fish Eye Production itu juga dibintangi oleh Tio Pakusadewo, Sita Nursanti, Samo Rafael, Marthino Lio, Karina Salim dan Marini Soerjosoemarnodan.

Arti Cinta mengikuti kisah rumah tangga Guntur Sadewa dan Anna sebagai keluarga bahagia yang dilengkapi dengan kehadiran putrinya bernama Julie.

Namun, di balik keluarga bahagia itu, Guntur menyimpan rapat perselingkuhannya. Hal ini menyisakan luka bagi anak perempuannya menjadi korban perselingkuhan.

Mampukah Guntur menebus kesalahannya dan mengembalikan kebahagiaan keluarganya? saksikan film drama musikal Arti Cinta yang akan tayang di bioskop Indonesia pada 17 Juli 2025. (Ant/Z-1)