Lee Seo Yi Meninggal di Usia 43 Tahun: Duka Mendalam bagi Dunia Hiburan Korea

Lee Seo-yi meninggal dunia(Dok. Philstarlife)

Aktris Korea Selatan, Lee Seo Yi, yang dikenal melalui berbagai drama dan film, meninggal dunia pada usia 43 tahun. Kabar duka ini diumumkan pada Selasa (1/7) melalui akun Instagram resmi miliknya oleh manajernya, yang menyatakan bahwa Lee meninggal pada 20 Juni 2025.

Penyebab kematian tidak diungkapkan secara publik.

Karier Lee Seo Yi di Dunia Hiburan

Lee Seo Yi memulai perjalanan karier aktingnya pada tahun 2013 dengan tampil dalam drama sejarah MBC Hur Jun: The Original Story. Ia semakin dikenal setelah perannya dalam drama SBS Cheongdam-dong Scandal yang tayang pada 2014. Selain itu, Lee juga berperan dalam sejumlah film, di antaranya The King (2017) dan Killing Romance (2023). Peran terakhirnya adalah dalam drama tvN The Divorce Insurance yang ditayangkan pada 2025.

Latar Belakang Akademis dan Kehidupan Pribadi

Selain berkarier di dunia hiburan, Lee Seo Yi memiliki latar belakang akademis yang mengesankan.

Ia menempuh studi di Hankuk University of Foreign Studies dengan jurusan Bahasa Ceko dan Slovakia, serta melanjutkan pendidikan pascasarjana di Pusan National University.

Di luar dunia akting, Lee juga dikenal sebagai seorang florist dan pemilik toko bunga Bouquet242, yang memperlihatkan kecintaannya pada seni merangkai bunga.

Reaksi dari Industri dan Penggemar

Kabar kepergian Lee Seo Yi mengejutkan banyak orang, mengingat ia masih aktif di media sosial beberapa hari sebelum meninggal.

Rekan-rekan artis dan penggemar mengungkapkan rasa kehilangan melalui berbagai platform, mengenang dedikasi dan kehangatan pribadinya.

Beberapa rekan sesama artis, termasuk aktris Choi Deok-moon yang pernah beradu peran dengannya dalam Killing Romance, juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam.

Kepergian Lee Seo Yi meninggalkan luka yang mendalam di dunia hiburan Korea Selatan. Warisan kariernya sebagai aktris yang berbakat dan pribadi yang menyenangkan akan selalu dikenang oleh penggemar dan industri hiburan Korea. (Soompi/Z-10)