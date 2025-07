Profil Bintang Cheongdam-dong Scandal, Lee Seo Yi yang Meninggal Dunia, Biodata hingga Karier

Lee Seo-Yi(Instagram @eseoe242 Images)

AKTRIS Korea Selatan Lee Seo-Yi meninggal dunia pada usia 43 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh manajer Lee Seo Yi. Melalui akun Instagram resminya diunggah foto hitam putih Lee Seo Yi yang sedang tersenyum.

Lee Seo Yi telah berpulang sejak 20 Juni 2025. Namun, sampai saat ini, penyebab kematiannya belum diungkap ke publik. Simak berikut biodata Lee Seo Yi.



Profil Lee Seo Yi

1. Biodata

- Nama asli: Song Soo yeon

- Nama panggung: Lee Seo Yi

- Lahir: Korea Selatan, 18 April 1982

- Meninggal: 20 Juni 2025 pada usia 43 tahun

- Pekerjaan: Aktris

- Instagram: @esoe242

Selain itu, Lee Seo Yi juga menjadi penggemar setia tim bisbol Lotte Giants yang berbasis di Busan.

2. Pendidikan

Lee Seo Yi menyelesaikan program Sarjana di Hankuk University of Foreign Studies, dengan jurusan Bahasa Ceko dan Slovakia. Kemudian meneruskan pendidikannya di program pascasarjana di Pusan National University.

3. Awal Karier

Debut akting Lee Seo Yi pada usia 21 tahun lewat drama sejarah Hur Jun, The Original Story (2013). Lalu pada 2014, ia tampil sebagai cameo di drama Korea Cheongdam?dong Scandal salah satu drama yang membuat namanya dikenal.

4. Peran di Film

Kemudian, Lee Seo Yi juga memerankan sejumlah film, di antaranya ialah Killing Romance (2023), How to Live in This World (2019), The King (2017), Scarlet Innocence (2014), dan The Royal Tailor (2014).

5. Proyek Terakhir Sebelum Meninggal

Salah satu proyek terakhir Lee Seo Yi sebelum berpulang ialah The Divorce Insurance. Dalam drama bergenre komedi romantis ini, Lee Seo Yi hadir sebagai pendukung karakter utama.

Lee Seo Yi beradu akting dengan aktor-aktor papan atas seperti Lee Dong-wook dan Lee Kwang-soo. Drama tersebut mengangkat kisah tentang pasangan-pasangan yang mencoba menghindari kegagalan rumah tangga melalui "asuransi perceraian". (H-4)