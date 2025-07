Profil Lee Seo Yi, Pemeran The Divorce Insurance yang Meninggal di Usia 43 Tahun

Nama Lahir : Song Soo Yeon

: Song Soo Yeon Nama Panggung : Lee Seo Yi

: Lee Seo Yi Tanggal Lahir : 18 April 1982

: 18 April 1982 Tempat Lahir : Korea Selatan

: Korea Selatan Pendidikan: Studi Bahasa Ceko dan Slovakia di Hankuk University of Foreign Studies, melanjutkan studi di Pusan National University

Karier Akting Lee Seo Yi

Lee Seo Yi memulai kariernya di dunia hiburan pada tahun 2013 dengan debut dalam drama sejarah Hur Jun, The Original Story. Namun, namanya mulai dikenal publik melalui peran-perannya di drama Cheongdam-dong Scandal (2014), yang menjadi salah satu proyek besar dalam kariernya.

Lee Seo Yi juga dikenal lewat sejumlah film populer, antara lain Scarlet Innocence (2014), The Royal Tailor (2014), dan The King (2017). Salah satu peran terbarunya yang berhasil menarik perhatian publik adalah dalam drama The Divorce Insurance (2025), yang dirilis beberapa bulan sebelum kepergiannya.

Selain itu, Lee Seo Yi turut tampil dalam film Killing Romance (2023), yang semakin memperkokoh reputasinya sebagai aktris serba bisa di dunia perfilman Korea Selatan.

Kehidupan Pribadi Lee Seo Yi

Di luar karier aktingnya, Lee Seo Yi dikenal memiliki minat terhadap bunga. Ia juga aktif berbagi momen-momen pribadinya melalui media sosial, menunjukkan sisi artistiknya. Lee Seo Yi adalah penggemar berat tim bisbol Lotte Giants, yang berbasis di Busan, dan sering menunjukkan dukungannya melalui media sosial.

Kematian Lee Seo Yi

Kepergian Lee Seo Yi meninggalkan duka mendalam bagi para penggemar dan rekan-rekan seprofesinya. Keluarga dan manajemennya meminta agar privasi mereka dihormati dalam masa berduka ini. Lee Seo Yi menghembuskan nafas terakhir pada 1 Juli 2025, setelah menjalani perawatan medis.

Warisan Lee Seo Yi

Meskipun kepergiannya mengejutkan banyak pihak, warisan yang ditinggalkan oleh Lee Seo Yi dalam dunia hiburan Korea tetap abadi. Ia dikenang bukan hanya karena bakat aktingnya, tetapi juga karena kepribadiannya yang hangat dan rendah hati. Kepergiannya mengingatkan kita akan fragilitas kehidupan dan betapa pentingnya menghargai setiap momen.

Lee Seo Yi mungkin telah pergi, namun kontribusinya dalam dunia seni dan hiburan Korea Selatan akan selalu dikenang. (Allkpop/Z-10)