Aktris Korsel Lee Seo Yi Meninggal dunia

Aktris Korea Selatan Lee Seo-Yi(Dok: Instagram @eseoe242)

LEE Seo Yi, aktris asal Korea Selatan, dikabarkan meninggal dunia. Kabar meninggalnya diumumkan oleh sang manajer secara terlambat. Manajer Lee memposting pesan melalui akun media sosial aktris tersebut pada Selasa. Lee Seo-yi meninggal pada usia 43 tahun.

“Seorang eonni yang bersinar, cantik, baik hati, dan menawan telah menjadi bintang di langit pada 20 Juni 2025,” bunyi keterangan dalam sebuah unggahan foto di akun medsos Lee Seo Yi, yang menjadi kabar pengumuman meninggalnya Lee, dikutip Media Indonesia pada Rabu (2/7).

“Banyak dari kalian mungkin terkejut dan sedih dengan berita mendadak ini, kami mohon doakan agar ia pergi ke tempat yang damai dan indah,” tambah manajernya.

Berita ini mengejutkan para penggemar Lee, terutama karena Lee masih aktif di media sosial. Sementara itu penyebab kematiannya tidak diungkapkan. Aktris dan rekan seprofesi lainnya meninggalkan pesan tulus yang mengungkapkan kesedihan dan kenangan.

Lahir pada tahun 1982, Lee memulai karier aktingnya dengan drama sejarah Hur Jun, the Original Story (2013) dan kemudian tampil dalam Cheongdamdong Scandal, serta film-film termasuk The King dan Killing Romance. Lee terakhir kali tampil dalam drama The Divorce Insurance, yang berakhir pada bulan Mei.(M-2)