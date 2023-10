Ini 3 Cara Merayakan 100 Tahun Penuh Keajaiban lewat Beragam Melodi Disney di Spotify 

MUSIK dari film-film Disney selalu memiliki tempat spesial di hati para penggemarnya. Dalam rangka merayakan ulang tahun Disney yang ke-100, pada 16 Oktober lalu, Spotify bekerja sama dengan Disney menghadirkan beragam pilihan baru untuk menikmati musik dan karakter yang telah menghiasi film-film favorit bagi para penggemar.

Hingga saat ini, pendengar Spotify di seluruh dunia telah membuat lebih dari 8,5 juta playlist tentang Disney dan menikmati playlist kompilasi dari Disney Animation di Spotify.

Bahkan, Moana merupakan album Disney yang paling banyak didengarkan di Spotify sepanjang masa, diikuti Encanto dan Frozen.

Sementara itu, para penggemar yang suka menikmati berbagai soundtrack dari film Disney dapat menikmati playlist Disney Hits, yang telah mendapatkan 2,3 miliar streams hingga saat ini.

Mulai dari menghadirkan pengalaman ajaib dengan Disney Princess lewat Blend, tenggelam dalam melodi yang memesona di Disney Hub, hingga menghidupkan kembali kenangan istimewa, Spotify mengajak pendengar rayakan seratus tahun yang menakjubkan dari melodi Disney melalui tiga fitur dan pengalaman dalam aplikasi berikut ini!

Disney Princess Mana yang Paling nge-Blend denganmu?

Pernahkah membayangkan Disney Princess mana yang selera musiknya paling sesuai denganmu? Sekarang kamu bisa Blend dengan beberapa princess favoritmu untuk mengetahui kecocokkan selera musik kalian.

Fitur ini dapat diakses oleh pengguna Gratis dan Premium. Untuk menggunakannya, cukup pilih Disney Princess favoritmu, entah itu Cinderella, Belle, Tiana, Moana, atau Ariel, lalu klik tautan yang tersedia untuk setiap princess, dan biarkan Spotify yang mengatur sisanya.

Setelah itu, cari tahu apakah kamu tipe pendengar yang menikmati lagu-lagu penuh perasaan seperti yang didengarkan Cinderella, lagu energik yang disukai Moana, atau lagu anggun nan lembut yang sesuai dengan Ariel.

Mulailah perjalanan perayaanmu dengan Disney Hub & Disney100 Official Playlist

Di tengah beragam bentuk perayaan ulang tahun Disney yang ke-100, rasanya tidak akan lengkap tanpa suguhan alunan musik khasnya. Di antara banyaknya pilihan konten audio yang dapat ditemukan di Disney Hub, coba kunjungi Disney100 Official Playlist untuk memulai perayaan dengan lagu-lagu dan klip video Canvas yang meliputi berbagai koleksi film Disney sepanjang abad.

Mulai dari lagu klasik yang tidak lekang oleh waktu seperti Steamboat Willie, Oo-De-Lally, dan When You Wish Upon a Star hingga persembahan yang lebih kontemporer seperti We Don't Talk About Bruno dari Encanto dan You're Welcome dari Moana, playlist ini menyediakan lagu-lagu yang cocok bagi semua orang dari berbagai usia.

Dengarkan dengan lagu-lagu Disney bersama orang terkasih dengan fitur Jam

Diluncurkan sebulan yang lalu, Jam merupakan fitur Spotify yang menawarkan sebuah pengalaman mendengarkan yang dipersonalisasi secara real-time sehingga memungkinkan kamu untuk mendengarkan bersama teman dan keluarga.

Dengan Jam, pelanggan Premium dapat mengundang orang lain untuk bergabung dan membuat antrean lagu bersama-sama, menciptakan perjalanan musik unik yang dirancang khusus untuk semua orang dalam sesi tersebut.

Untuk memperingati ulang tahun ke-100 Disney, kini kamu bersama dengan orang terkasih bisa kembali ke masa lalu untuk merasakan kembali keajaiban Disney. Ajak teman dan keluargamu untuk mendengarkan soundtrack film Disney kesayanganmu dan tenggelamlah dalam kenangan indah tersebut.

Begini cara untuk menikmati musik bersama-sama lewat fitur Jam:

Cari dan buka "Disney100 Official Playlist" dalam aplikasi Spotify di ponselmu

Klik menu tiga titik di dalam playlist

Kamu akan melihat "Start a Jam", klik pilihan tersebut untuk memulainya

Teman-temanmu yang terhubung di Wi-Fi bersama juga akan diminta untuk bergabung dengan Jam ketika mereka membuka Spotify

Atau, kamu juga bisa mengundang teman-temanmu dengan salah satu dari tiga cara di bawah ini:

Aktifkan Bluetooth, lalu ketuk ponsel kamu secara bersamaan

Minta teman kamu untuk memindai kode QR di layar host kamu

Klik "bagikan" untuk mengirim tautan melalui media sosial, teks, SMS, dan lainnya

Jelajahi fitur-fitur menarik ini hari ini dan ciptakan momen ajaib yang tak terlupakan bersama orang yang kamu cintai! (RO/Z-1)