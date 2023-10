Inilah Belasan Drama Tiongkok yang Disiapkan WeTV Indonesia 

PLATFORM streaming over-the-top (OTT) yang sedang naik daun, WeTV, telah mengumumkan rencana penayangan serangkaian drama Tiongkok yang sangat dinantikan.

Country Head WeTV Indonesia, Lesley Simpson, mengatakan kehadiran WeTV di Indonesia tidak sekedar menyajikan konten hiburan, tapi juga investasi, alih teknologi dan terutama penciptaan lapangan kerja.

“Selama kehadiran di Indonesia, WeTV bangga telah menjadi destinasi para penggemar series Tiongkok populer yang digemari penonton di Indonesia," jelas Simpson dalam keterangan, Rabu (11/10).

Daftar drama yang akan ditayangkan oleh WeTV Indonesia mencakup berbagai genre, dari roman, fantasi, hingga petualangan, yang akan memikat penonton dengan berbagai cerita dan karakter yang menarik.

1. *My Girl* - akan menampilkan Xing Zhaolin dan Xing Fei sebagai pemeran utama. Cerita cinta yang manis ini dijamin akan membuat penonton terbawa perasaan.

2. *The Last Immortal* - Dibintangi oleh Zhao Lusi dan Wang Anyu, "The Last Immortal" menghadirkan kisah fantasi epik yang akan membawa penonton ke dunia yang luar biasa.

3. *Yong An Dream* - Ouyang Nana dan Jeremy Tsui akan memainkan peran utama dalam drama "Yong An Dream," yang mengeksplorasi petualangan dan misteri.

4. *Sword and Fairy* - menghadirkan Xu Kai dan Yu Shuxin dalam petualangan epik dengan latar belakang dunia fantasi yang spektakuler.

5. *Everlasting Longing* - Angelababy dan Song Weilong akan membintangi "Everlasting Longing," sebuah kisah cinta yang penuh intrik dan emosi.

6. *Love Has Fireworks* - Tan Jianci dan Wang Churan akan membuat hati penonton berdegup kencang dengan drama romantis "Love Has Fireworks."

7. *As Beautiful As You* - Seven Tan dan Xu Kai akan membawa cerita cinta yang indah dalam "As Beautiful As You," menghadirkan romansa yang penuh gairah.

8. *Amidst a Snowstorm of Love* - Wu Lei (Leo Wu) dan Zhao Jinmai akan membintangi "Amidst a Snowstorm of Love," yang mengeksplorasi kisah cinta dalam situasi yang penuh tantangan.

9. *Love Me Love My Voice* - Tan Jianci dan Zhou Ye akan menghibur penonton dengan kisah cinta yang manis dalam "Love Me Love My Voice."

10. *The Legend of Shen Li* - Drama ini menghadirkan Zhao Liying dan Lin Gengxin dalam sebuah kisah epik yang memukau dan penuh petualangan.

11. *Battle Through the Heaven* - He Luoluo dan Ding Xiaoying akan membawa petualangan seru dalam "Battle Through the Heaven."

12. *Wonderland of Love* - Xu Kai dan Jing Tian akan membintangi drama "Wonderland of Love," yang akan membawa penonton dalam petualangan romantis yang menarik.

Para penggemar drama Tiongkok pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menonton seri-seri yang menarik ini. WeTV Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan konten berkualitas tinggi kepada penontonnya dan terus mengembangkan pilihan drama yang beragam. Jadi, nantikan drama-drama seru ini di WeTV Indonesia. (S-$)