WeTV Original Series Kompetitif di Pasar Lokal Indonesia dan Asia

PLATFORM streaming video WeTV yang merupakan bagian dari Tencent Video, semakin mengukuhkan posisinya di pasar Over The Top (OTT) Indonesia dan Asia Tenggara.

Diluncurkan pertama kali pada 2019, WeTV kini telah mewarnai tontonan di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, konten-kontennya juga dapat diakses oleh penonton secara global.

Sejak kehadirannya, WeTV konsisten menyajikan konten-konten berkualitas dengan mengutamakan orisinalitas konten yang dikenal dengan WeTV Original Series.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebanyak 56 judul WeTV Original Series telah diproduksi untuk meramaikan pasar konten hiburan di Asia Tenggara. Berbagai strategi dan inovasi ini menempatkan WeTV berada di peringkat ke-3 untuk platform OTT di Asia Tenggara pada 2022 berdasarkan jumlah pengunduh.

Vice President Tencent Online Video Jeff Han mengatakan “Sebagai bagian dari Tencent Video, WeTV telah menjadi platform Top of Mind untuk konten Mandarin di Indonesia dan menjadi OTT yang terus tumbuh di kawasan Asia Tenggara."

"Karena itu, WeTV memiliki komitmen yang kuat dengan mengutamakan selera pengguna terhadap konten dengan kualitas tinggi,” jelas Jeff Han.

Head of WeTV Kaichen Li mengatakan “WeTV mengutamakan peningkatan kualitas produksi, meningkatkan standar untuk konten yang baik, dan inovasi.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodasi selera pelanggan. WeTV berkomitmen menjadi OTT dan berinvestasi jangka panjang di Indonesia.

"Dengan menghadirkan konten-konten Mandarin dan WeTV Original Series telah membawa WeTV mampu bersaing di industri yang sangat kompetitif, baik di Asia Tenggara dan Indonesia,” jelas Kaichen Li.

Empat tahun meramaikan pasar OTT, WeTV berhasil menciptakan tren dan mengubah lanskap industri di pasar Asia Tenggara.

Di Indonesia, WeTV telah menjadi yang terdepan, tidak hanya sebagai platform teratas untuk konten Mandarin, tetapi juga untuk hiburan Asia premium lainnya seperti konten Korea, Thailand dan Jepang untuk audiens Indonesia.

Cipta Lapangan Kerja

Country Head WeTV Lesley Simpson, mengatakan kehadiran WeTV di Indonesia tidak sekedar menyajikan konten hiburan, tapi juga investasi, alih teknologi dan terutama penciptaan lapangan kerja.

“Selama kehadiran di Indonesia, WeTV bangga telah menjadi destinasi para penggemar series Tiongkok populer yang digemari penonton di Indonesia," kata Lesley.

"Tak hanya itu, di Indonesia WeTV juga meramaikan industri konten lokal dengan memproduksi WeTV Original yang melibatkan sumber daya lokal Indonesia. Selama pandemi Covid-19 kemarin, WeTV justru paling aktif memproduksi WeTV Original series yang membuat roda industri tetap berputar di saat bioskopbioskop tutup, dan para kru produksi tetap bekerja,” jelas Lesley.

Untuk menghasilkan konten yang memukau, WeTV terlibat dalam setiap detail aspek produksi. “Kami memastikan setiap konten yang disajikan kepada penonton diproduksi dengan perencanaan yang matang," ujarnya

."Bahkan kami melakukan penelitian mendalam, analisis dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Salah satunya adalah inovasi flying comment / komentar bareng yang ternyata sangat digemari oleh penonton di Indonesia,” jelas Lesley.

Serial Original Jadi Perbincangan Publik

WeTV telah memproduksi sejumlah serial original yang menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial seperti My Lecturer My Husband, Imperfect: The Series, Little Mom, Antares, Layangan Putus hingga Kupu Malam.

Selain itu terdapat pula judul-judul serial Tiongkok yang menjadi favorit penonton Indonesia seperti The Love You Give Me, Once We Get Married, Who Rules The World, Here We Meet Again, Have a Crush on You, You Are My Glory dan banyak judul lainnya.

Sejumlah judul juga tersedia dalam pilihan audio bahasa Indonesia. Di luar drama Tiongkok, WeTV menyajikan beragam genre tontonan lain berupa variety show seperti Love Signal 1-6, The Fairy Tales, Chuang 2018-2021, HaHaHaHaHa 1-3, Go Fridge dan banyak lainnya serta serial animasi Tiongkok seperti Soul Land, Perfect World, Fights Break Sphere, Throne of Seal dan banyak lagi.

Merayakan berbagai pencapaian tersebut, WeTV menggelar WeTV Always More 2024 1st Inaugural Content Show di Jakarta pada 29 September 2024.

Gelaran yang pertama kali diselenggarakan ini menghadirkan bintang-bintang populer seperti Prilly Latuconsina, Luna Maya, Natasha Wilona, Angga Yunanda, Stefan William, Syifa Hadju, Haico Van Der Veken serta artis populer Tiongkok Xing Fei dan Xing Zhaolin.

Melalui ajang ini, WeTV Indonesia juga akan mengumumkan deretan judul-judul WeTV Original Series yang siap menemani masyarakat di tahun depan. WeTV akan menghadirkan serial dari berbagai genre yang siap menghibur, baik drama rumah tangga, komedi romantis hingga adaptasi variety show Tiongkok. (RO/S-4)