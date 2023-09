WeTV Siap Hadirkan Artis Popular Xing Fei dan Xing Zhaolin di Jakarta 

APLIKASI layanan video WeTV Indonesia siap menggelar perayaan konten-konten hiburan Asia terbaik yang berkualitas.

WeTV akan mengadakan ajang akbar perdana di Indonesia bertajuk "WeTV Always More 2024". Ajang ini bakal digelar pada 29 September 2023 di Jakarta.

Perhelatan ini menghadirkan artis populer Tiongkok Xing Fei dan Xing Zhaolin. Kedatangan artis Tiongkok merupakan hal istimewa. Selama 21 tahun terakhir tidak pernah ada artis Tiongkok datang ke Indonesia, hanya WeTV yang berhasil mendatangkan mereka.

Pada 2019, WeTV mendatangkan artis dari serial My Girlfriend Is an Alien. Bie Xu Zhixian dan Wan Peng. Pada 2023, menandai pandemi yang telah berakhir, WeTV kembali mendatangkan artis Tiongkok ke Tanah Air.

Di acara WeTV Always More 2024, Xing Fei dan Xing Zhaolin akan memperkenalkan judul serial terbaru mereka yang akan tayang serentak perdana di seluruh dunia melalui platform WeTV berjudul My Girl.

Sebelumnya Xing Fei telah membintangi sejumlah serial di WeTV antara lain Put Your Head on My Shoulder, My Little Happiness, Master Devil Do Not Kiss Me 1 - 3 dan banyak lagi.

Sedangkan serial yang dibintangi Xing Zhaolin di WeTV antara lain You Are My Destiny, Cute Programmer, The Eternal Love 1 - 3 dan banyak lagi.

Selain artis Tiongkok, bakal banyak juga artis papan atas Tanah Air yang akan meramaikan WeTV Always More 2024. Mereka antara lain Prilly Latuconsina, Luna Maya, Natasha Wilona, Angga Yunanda, Stefan William, Syifa Hadju, Haico Van Der Veken dan banyak lagi.

Di ajang ini WeTV Indonesia juga akan mengumumkan deretan judul-judul WeTV Original Series yang siap menemani masyarakat di tahun depan.

WeTV akan menghadirkan serial dari berbagai genre yang siap menghibur, baik drama rumah tangga, komedi romantis hingga adaptasi variety show Tiongkok.

Selain itu, acara WeTV Always More 2024 juga akan menjadi ajang apresiasi bagi sederet artis yang telah mewarnai platform WeTV dalam bentuk penghargaan WeTV Ter-WOW (WeTV Outstanding aWards).

Ajang penghargaan ini akan mempersembahkan piala untuk kategori antara lain Antagonis TerWOW, Si Gemas TerWOW, CEO TerWOW, Airmata TerWOW, dan Pasangan TerWOW. Mari kita sama-sama nantikan siapa saja yang mendapat penghargaan dari WeTV Indonesia.

WeTV Always More 2024 Telah Dinanti

Country Head WeTV Indonesia Lesley Simpson mengatakan, “WeTV Always More 2024 adalah acara yang selama ini telah dinanti-nantikan sejak kehadiran WeTV di Indonesia."

"Selama lebih kurang empat tahun meramaikan jagat hiburan Tanah Air, WeTV Indonesia telah menayangkan banyak sekali series-series Tiongkok ternama dan juga memproduksi series-series lokal Indonesia. WeTV Always More 2024 adalah event showcase perdana WeTV setelah pandemi yang spektakuler dan patut dinanti,” jelasnya.

Di ajang WeTV Always More 2024 akan ada pameran busana atau kostum asli yang dipakai saat syuting drama kolosal Love Like The Galaxy.

Kostum tersebut beratnya sampai 20 kilogram. Pengunjung juga bisa mencoba busana yang didatangkan langsung dari Tiongkok dan berfoto dengan kostum tersebut.

Di luar rangkaian acara di atas, lebih lanjut Lesley menjelaskan di acara WeTV Always More 2024 akan diumumkan pencapaian-pencapaian sepanjang WeTV hadir di Indonesia. (RO/S-4)