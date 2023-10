Patrick Stewart Sempat Ditentang Sebelum Terima Tawaran Star Trek

AKTOR Patrick Stewart, 83, yang melejit namanya berkat perannya sebagai Captain Jean-Luc di serial Star Trek: The Next Generation, mengaku sempat ditentang sebelum menerima peran itu. Hal itu dituliskan Stewart dalam memoir barunya, yang berjudul Making It So.

Ia menceritakan, rekan lamanya bernama Ian McKellen menasihatinya untuk menolak Star Trek dan tetap di teater, ketimbang terjun ke industri film Hollywood.

“Ketika saya memberi tahu dia bahwa saya akan menandatangani kontrak, dia mencegah saya melakukannya. Tidak! katanya. Tidak, kamu tidak boleh melakukannya. Kamu tidak boleh. Kamu punya banyak pekerjaan penting di teater untuk dilakukan. Kamu tidak boleh mengorbankannya untuk terjun ke dunia TV. Kamu tidak boleh. Tidak!” tutur Steward dikutip dari Billboard, Rabu (11/10).

Seperti diketahui, Steward merupakan anggota dari kelompok teater Royal Shakespeare Company. Ia terlibat dalam pertunjukan broadway A Midsummer Night’s Dream, yang merupakan debutnya di teater pada 1971.

Lalu pada 1980-an, ia mendapatkan tawaran untuk casting peran di Star Trek. Ia pun merasa bahwa hal itu harus dijajalnya.

“Hanya ada sedikit orang, terutama dalam hal akting, yang nasihatnya saya percayai lebih dari Ian. Tapi kali ini saya harus memberi tahu dia bahwa saya merasa teater akan kembali dalam hidup saya kapanpun saya siap. Tapi tawaran peran utama dalam sebuah serial TV Amerika mungkin tidak akan datang lagi,” bebernya.

Steward yang tinggal di London terbang ke Los Angeles untuk mengikuti casting tersebut. Dalam casting itu, Steward hanya diminta membaca satu adegan dan ia berhasil membuat eksekutif di ruangan tersebut terpana.

Akhirnya. ia tampil dalam serial itu sebagai pemeran utama selama tujuh musim sejak 1987 sampai 1994. Selain itu, ia juga mendapatkan peran-peran penting dalam berbagai film, di antaranya Ted (2012) hingga Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). (Z-1)