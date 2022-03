Paul Wesley Berperan Jadi James T Kirk di Serial Star Trek

PAUL Wesley bergabung dengan para pemeran Star Trek: Strange New Worlds.

Dikutip dari Deadline, Selasa (22/3), Wesley membintangi peran ikonik James T Kirk di musim kedua serial drama Paramount+. Peran itu terkenal karena sebelumnya dibintangi oleh William Shatner.

Audisi dilakukan menjelang peluncuran musim pertama, yang tayang perdana pada Mei. Musim kedua acara tersebut diperbarui pada Januari.

Strange New Worlds mengikuti kisah Kapten Christopher Pike (Anson Mount), Science Officer Spock (Ethan Peck), dan Number One (Rebecca Romijn/Una Chin-Riley) saat mereka menjelajahi dunia baru di sekitar galaksi. Petualangan mereka mendahului langkah Kapten Kirk yang pernah menginjakkan kaki di USS Enterprise.

Pemeran lainnya juga termasuk Jess Bush sebagai Perawat Christine Chapel, Christina Chong sebagai La'an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding sebagai Cadet Nyota Uhura, Melissa Navia sebagai Lt Erica Ortegas, dan Babs Olusanmokun sebagai Dr. M'Benga.

Wesley sebelumnya adalah salah satu pemeran utama The Vampire Diaries dan juga membintangi Tell Me A Story untuk CBS All Access, pendahulu Paramount+.

Dia juga bisa dilihat di fitur Shudder History of Evil bersama Stephanie Beatriz.

Selain itu, Wesley juga menyutradarai episode Roswell, New Mexico, Shadowhunters, dan Legacies.

Star Trek: Strange New Worlds dijalankan oleh Akiva Goldsman dan Henry Alonso Myers bersama Jenny Lumet, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth, and Aaron Baiers sebagai produser eksekutif.

"Paul adalah aktor yang ulung, kehadiran yang menakjubkan dan merupakan kunci tambahan untuk pertunjukan. Seperti kita semua, dia adalah penggemar Star Trek seumur hidup dan kami senang dengan interpretasinya tentang peran ikonik ini," kata Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, dan Henry Alonso Myers. (Ant/OL-1)