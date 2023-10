Purwa Caraka Music Studio Gelar Youth Friendship Festival di Bali

PURWA Caraka Music Studio berkolaborasi dengan Transinex Singapore menyelenggarakan ajang internasional bertajuk Youth Friendship Festival. Ajang ini merupakan kegiatan festival seni dan budaya yang rutin diselenggarakan di beberapa negara di setiap tahunnya. Adapun pada tahun ini, Youth Friendship Festival (YFF) berhasil dibawa ke Indonesia atas inisiasi Purwa Caraka Music Studio.

YFF merupakan rangkaian kegiatan di mana para peserta mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakat serta keterampilan mereka dalam bidang kesenian dan juga budaya, baik itu musik ataupun tari. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan, perdamaian, dan persahabatan global antar peserta yang berasal dari berbagai negara melalui pertukaran budaya yang beragam dan festival pertunjukan seni.

YFF tahun ini diselenggarakan di Griya Agung Ballroom Prime Plaza Hotel Sanur Bali dari tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 173 anak/remaja yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Turki, Amerika Serikat, Vietnam, Kamboja, dan Filipina.

Youth Friendship Festival diselenggarakan dengan 2 kategori kompetisi, yaitu kategori musik dan tari. Kategori musik diselenggarakan pada 29 dan 30 September 2023 dengan total penampilan sebanyak 153 peserta dalam berbagai bentuk penampilan seperti, solo performance maupun grup performance.

Pada acara penutupan tanggal 30 September 2023, para peserta meraih award sesuai dengan penilaian dewan juri yang bertugas saat itu. Pada kategori musik ada 4 dewan juri yang memberikan penilaian yaitu, Adeline Lim (Singapore), Bin Wei Goh (Malaysia), Chu Hai Ly (Vietnam), dan So Srornos (Kamboja). Sistem penilain pada ajang ini merupakan awarding di mana para peserta akan mendapatkan medali perunggu, silver, dan emas. Selain award yang diberikan, tetap diberikan penghargaan khusus bagi 4 penampilan terbaik dalam festival tersebut.

Pada kategori musik peserta dari Indonesia meraih hasil yang sangat membanggakan. Dimana 3 dari 4 penampilan teratas diraih oleh peserta yang berasal dari Indonesia. Grand Champion diraih oleh Benaya Heumasse (Indonesia) dengan penampilan solo drum. 1st Runner Up diraih oleh Ni Luh Made Vikhanaswari (Indonesia) dengan penampilan solo violin. 2nd Runner Up diraih oleh Dang Tran Dang Phuong (Vietnam) dengan penampilan solo piano. Lalu, Gold With Distinction diraih oleh Yohana Yosefa Sitorus (Indonesia) penampilan solo vokal.

Kategori Dance diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2023, juri pada kategori dance adalah Gregory Aaron (Philipines), Seema Kapoor (India) dan Luu Hoang Truong (Vietnam) di kategori dance posisi grand champion diraih oleh grup dance berasal dari Filipina.

Dalam rangkaian acara opening ceremony YFF 2023 para peserta dan delegasi yang hadir disuguhkan dengan penampilan tari pendet tradisional Bali dilengkapi dengan instrument pengiring gamelan Bali dan juga pertunjukan seni tradisional dari Ulis School Vietnam.

Purwa Caraka selaku tamu kehormatan dalam event ini memberikan sambutan kepada seluruh delegasi yang hadir.

“Selamat datang di Bali, selamat menikmati berbagai keindahan pulau ini mulai dari pantai, kuliner, nudaya dan banyak hal menarik lainnya yang tidak akan membuat anda merasa boring selama berada di pulau yang Indah ini. Semoga YFF 2023 menjadi ajang untuk menciptakan persahabatan global lintas negara bagi para seluruh partisipan dan menjadi manfaat serta memori yang baik untuk masa mendatang," kata Purwa, melalui keterangannya, Sabtu (7/10).

Pada kegiatan ini, para peserta mengikuti kegiatan workshop yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pengembangan yang dapat bermanfaat berupa pengenalan Instrument tradisional Bali yang dipimpin Purwa Caraka dan juga materi workshop lainnya berupa “How To Present Yourself on Stage” yang disampaikan oleh Aditya Purwa Putera selaku Artistic Director pada YFF 2023. Untuk kategori tari, workshop berupa ballet masterclass bersama Gregory Aaron dan juga mengenal tari tradisional India bersama Seena Kapoor. (Z-6)