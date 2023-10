Cipung Masuk Rumah Sakit, Warga Net Ikutan Sedih

ANAK bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad atau yang akrab disapa Cipung terlihat berada di rumah sakit. Warganet pun merasa sedih dan mendoakan kesembuhannya.



Melalui unggahan di akun Instagram @raffinagita1717, Rabu, 4 Oktober 2023, terlihat Nagita Slavina bersama putra sulungnya, Rafathar Malik Ahmad, menemani si bungsu, Rayyanza, yang dirawat di rumah sakit. Pada bagian tangannya juga ada selang infus yang terlihat di sana.



Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berharap kesembuhan diberikan kepada anaknya. Mereka juga meminta warganet untuk mendoakannya. "Get Well Soon Rayyanza. Mohon doa," tulis Raffi dan Nagita dalam keterangan unggahannya.

Unggahan itu pun langsung dibanjiiri dengan komentar doa. Ada juga yang bersedih melihat Cipung yang sedang dirawat.



"Ya Allah, Abang Ipung. Mau makin pinter yaa, cepet sembuh ya abang biar bisa main-main dan sehat lagi," tulis @siskadwiutari7101.

"Cepet sembuh, Cipung, idola semua ibu-ibu indonesiah," tulis @poppyzeidra.



"Cepet sehat, Rayyanza, biar bisa menghibur kami," tulis @enoretra.



Ayu Dewi yang menjuluki dirinya sebagai "Tante Beauty" kepada Rafathar dan Rayyanza pun ikut berkomentar. Ia memberikan doa untuk kesehatan Rayyanza.



"Ipuuunnng, cepet sehat yaa," tulis @mrsayudewi.



Sementara itu, masih belum diketahui penyebab Rayyanza bisa dirawat di rumah sakit. Namun Nagita Slavina sebagai ibunya berpikir bahwa sang anak terinfeksi oleh bakteri.



"Kemungkinan dia terinfeksi bakteri," kata Nagita Slavina saat dihubungi oleh Raffi Ahmad melalui panggilan video di siaran langsung Instagram. (Medcom.id/Z-4)