Pretty Sucker, Single Debut Lostineden

LOSTINEDEN, band indie-rock asal Yogyakarta, yang terbentuk pada 19 November 2022, merilis single debut mereka pada 29 September 2023. Single debut mereka ini merupakan sebuah momentum yang memprakarsai eksistensi mereka pada skena musik Jogja sebagai band pendatang baru.

Pada single debut Lostineden yang bertajuk Pretty Sucker, lirik yang mereka tulis merupakan reaksi atas keresahan mereka terhadap rasa insecurity kaum lelaki di dalam sebuah situasi ketika mereka mendambakan dan mencintai sosok perempuan yang out of their league.

Hal ini terpampang jelas pada kutipan lirik “my mio doesn’t rush that fast, hope me own a brio” dan “my look doesn’t fit on your crew”.

Baca juga: Gandeng Ayushy, Rejoice Luncurkan Lagu Rambut Hallyu bukan Halu

Mereka mencoba menginterpretasikan lirik ini sebagai sosok pria yang mempunyai kekurangan dari segi materialistik.

Di sisi lain, Lostineden mencoba membawa suasana lokal ke dalam karyanya dengan memasukkan beberapa unsur lokal seperti “Mio” yang merupakan jenis skuter-matik di Indonesia dan “Brio” yang merupakan salah satu jenis mobil di Indonesia.

Terpengaruh oleh Arctic Monkeys dan The Strokes, Lostineden memutuskan mengusung single debut mereka itu dengan genre Indie-Rock dengan balutan synth di dalamnya.

Baca juga: Lanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri, Ezra Hiatus dari HIVI!

Mereka mencoba memadukan beberapa warna dari album Arctic Monkeys yang berjudul AM dan album The Strokes yang berjudul The New Abnormal ke dalam single debut mereka ini.

Lirik lagu Pretty Sucker diciptakan Nur Mufattih, Awanda Fadly, dan Dafa Rizki. Diaransemen oleh Lostineden sendiri yang kemudian disatukan menjadi satu kesatuan bahan yang utuh dan siap untuk diolah pada dapur rekaman.

Bak memilih koki dan dapur yang tepat, Lostineden sempat mengalami trial & error dalam penggarapan single mereka, sebelum pada akhirnya memutuskan meletakkan kepercayaan penuh kepada Damar Puspito dari Niskala Records untuk penggarapan single debut mereka tersebut.

Proses penggarapan recording, mixing, serta mastering digarap langsung oleh Damar Puspito di Niskala Records. Dalam proses recording, Lostineden juga dibantu oleh Aal Maulana dalam mengisi synth pada lagu Pretty Sucker ini.

Pada penggarapan artwork, Lostineden bekerja sama dan memberikan kepercayaan penuh kepada Surya Adiguna. Penggarapan artwork ini dikerjakan secara konvensional dengan kanvas dan cat pewarna oleh Surya sendiri yang kemudian didigitalisasi secara DIY oleh Dif.

Apa yang dituangkan ke dalam kanvas, merupakan hasil dari interpretasi Surya terhadap lagu dan lirik dari Pretty Sucker yang Surya dengarkan dan maknai selama beberapa hari.

Dengan formasi yang terdiri dari Dafa Rizky alias Jek (Vocals), Bimo Firman (Guitar, Backing Vocals), I Komang Darmawan alias Pakde (Guitar), Awanda Fadly (Bass), dan Tama Ody (Drum), mereka beniat menjadikan single debut Pretty Sucker ini sebagai langkah awal mereka dalam perjalanan bermusik yang telah mereka awali sejak 10 bulan band ini terbentuk.

Harapannya, Pretty Sucker dapat dinikmati oleh khalayak umum dan dapat diterima baik oleh teman pendengar baik dari segi lirik, musik, maupun secara keseluruhan aspek dari lagu tersebut. (RO/Z-1)