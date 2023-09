Twice Manggung di Jakarta, Penggemar Harus Bersiap Berburu Tiket

TIKET.com, sebagai Online Travel Agent (OTA) pionir di Indonesia, kembali mengumumkan kemitraan resmi mereka dengan girl group Kpop terkemuka, Twice, untuk penjualan tiket konser mereka. Twice akan mengadakan konser mereka yang berjudul Twice 5th world tour ready to be in Jakarta di Jakarta International Stadium pada tanggal 23 Desember 2023, menjadi kunjungan pertama mereka ke Indonesia dalam 5 tahun.

Konser ini merupakan bagian dari tur kelima Twice yang melintasi seluruh dunia dan merupakan penampilan terakhir mereka di Asia Tenggara. Penggemar Twice, yang biasa disebut Once, dapat membeli tiket langsung melalui platform tiket.com.

"Kami di tiket.com sangat menghargai antusiasme besar penggemar musik Kpop di Indonesia. Kami dengan bangga berpartisipasi dalam konser Twice di Indonesia sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung industri pariwisata di Indonesia, termasuk industri hiburan. Kami berharap konser ini dapat mendorong kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia. Tiket.com juga berusaha memberikan pengalaman pemesanan tiket terbaik bagi penggemar Twice," SVP of Brand Marketing tiket.com Maria Risa Puspitasari, Senin (25/9).

Baca juga: Spotify Ajak Lebih Mengenal Jihyo Twice yang Baru Saja Rilis Mini Album

Tiket konser Twice 5th world tour ready to be in Jakarta akan tersedia mulai 26 September 2023 pukul 15.00 WIB, dengan berbagai kategori harga tiket yang telah ditentukan, termasuk pajak (namun belum termasuk biaya pemesanan dan biaya platform). Pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui akun tiket.com, dengan pembelian maksimal 4 tiket per akun.

Detail harga tiket konser Twice 5th world tour ready to be in Jakarta sebagai berikut:

Baca juga: Jungyeon dan Dahyun Twice Positif COVID-19, Konser Jalan Terus

Daftar harga tiket konser Twice per kategori:

• BLUE : Rp3.300.000

• GREEN : Rp2.900.000

• ORANGE : Rp2.700.000

• PURPLE : Rp2.700.000

• YELLOW : Rp2.000.000

• GRAY : Rp1.200.000

Tiket.com juga akan menyediakan fitur Waiting Room untuk mempermudah dan menghindari kecurangan dalam pembelian tiket konser. Para pengguna tiket.com yang ingin membeli tiket konser akan langsung diarahkan ke "Waiting Room" saat mengunjungi halaman penjualan tiket pada platform tiket.com. Mereka akan diberi informasi mengenai jumlah orang dalam antrian dan perkiraan waktu tunggu. Ketika giliran mereka tiba, mereka dapat langsung menuju halaman detail acara untuk memesan tiket dengan batas waktu pemesanan selama 10 menit.

Tiket.com juga memberikan keuntungan tambahan melalui program Tiket.com Loyalty Member Sales bagi pengguna setia tiket.com dengan tingkatan keanggotaan Gold, Platinum, dan Diamond. Mereka akan mendapatkan akses eksklusif ke kuota tiket tambahan di luar kuota tiket General Sales, memberikan peluang tambahan untuk membeli tiket. Proses pembelian tiket melalui "tiket.com Loyalty Member Sales" akan sama dengan pembelian tiket melalui General Sales.

"Kami berharap konser ini akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar Twice yang sangat menantikannya. Kami mengimbau para Once untuk membeli tiket hanya melalui platform resmi tiket.com untuk menghindari masalah di masa depan dan untuk menjaga ketertiban dengan mematuhi petunjuk yang berlaku di lokasi konser," tambah Maria.

Untuk pembelian tiket konser Twice 5th world tour ready to be in Jakarta, penggemar diwajibkan memiliki akun dan login ke platform tiket.com. Harap dicatat bahwa tiket.com adalah mitra penjualan tiket resmi, sementara penyelenggaraan konser secara keseluruhan adalah tanggung jawab dari promotor acara. (Z-10)