Anti-Hero Bawa Taylor Swift Boyong Empat Piala MTV VMA 2023

MALAM penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2023 ditutup dengan pemberian piala untuk nominasi video of the year, yang dimenangkan Taylor Swift lewat Anti-Hero. Penghargaan yang berlangsung di Prudential Center, New Jersey, AS, Rabu (13/9) waktu pagi Indonesia itu sebenarnya masih harus mengumumkan 13 kategori lain.

Termasuk artist of the year, show of the summer, group of the year, song of the summer, album of the year, best alternative video, dan best rock video.

MTV pun lalu melanjutkan pengumuman pemenang lewat akun Twitter resmi mereka usai acara penghargaan di panggung rampung. Taylor Swift, yang tahun ini menjadi peraih nominasi terbanyak MTV VMA dengan total 11, berhasil memboyong empat piala utama, termasuk best video of the year. Lewat Anti-Hero, ia juga memenangkan best pop, song of the year, dan best direction.

Baca juga: Dicari Reporter Khusus Taylor Swift

“Ini tidak dapat dipercaya. Saya hanya ingin mengatakan fakta bahwa ini adalah penghargaan yang dipilih oleh para penggemar yang sangat berarti bagi saya,” kata Swift saat menerima penghargaan.

Swift kini memegang rekor sebagai peraih best direction terbanyak di MTV VMA. Dia juga memenangkan penghargaan tersebut tahun lalu untuk All Too Well: Short Film. Lalu pada 2020 untuk The Man. Baru-baru ini, Swift pun mengatakan ia bercita-cita untuk menyutradarai film layar lebar kelak.

Baca juga: Taylor Swift jadi Artis Wanita Pertama dengan 100 Juta Pendengar Bulanan di Spotify

MTV VMA 2023 juga sekaligus menjadi peringatan ulang tahun ke-50 musik hip hop. Dengan rangkaian ragam program termasuk pameran yang mengarsipkan mode dan ikonografi dari musik hip hop.

Perayaan berlanjut dengan penampilan Grandmaster Flash and the Furious Five yang membawakan lagu The Message. Para rapper lainnya yang juga tampil di atas panggung termasuk DMC, Doug E. Fresh, LL Cool J, Lil Wayne dan Nicki Minaj. (Z-10)