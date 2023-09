Richard Marx akan Tampil di Jakarta, Bulan Depan

PENYANYI Richard Marx siap kembali mengadakan konser di Indonesia, kali ini, bertajuk The Songwriter Tour - Live In Jakarta 2023 yang akan berlangsung di The Kasablanka Hall, Kota Kasablaka Jakarta pada pada 5 Oktober 2023.

Perwakilan Endless Live Entertainment Hilmi, dikutip Sabtu (9/9), mengatakan berbeda dari konser sebelumnya, Marx akan tampil dengan full band.

"Kali ini, dia akan datang dengan full band-nya, jadi berbeda event sebelumnya yang akustikan. Jadi akan lebih hidup," kata dia.

Dalam konsernya, Marx akan membawakan sekitar 16 hingga 17 lagu, termasuk lagu yang dia ciptakan untuk boyband asal Amerika NSYNC berjudul This I Promise You (2002).

Menurut Hilmi, Marx juga membuka peluang membawakan lagu sesuai permintaan penggemar. Jakarta akan menjadi kota penutup tur konser Marx di Asia.

Sebelumnya, dia dijadwalkan mengadakan konser di Taiwan selama dua hari dan Jepang juga selama dua hari. Selanjutnya, dia akan kembali ke Amerika.

Konser kali ini akan menjadi kali keempat Richard tampil di Indonesia sejak konser pertamanya pada 1990.

Kemudian, mengenai pemilihan lokasi, Hilmi mengatakan ingin penonton menikmati penampilan sang idola. Terlebih, target penonton nantinya kebanyakan berusia 41 tahun hingga 60 tahunan yang tidak ingin berdesak-desakan saat menonton.

Tiket konser sudah mulai dijual sejak 25 Agustus 2023 dan terbagi menjadi empat kategori dengan harga berkisar antara Rp750 ribu hingga Rp3,5 juta. Penonton nantinya ditargetkan sebanyak 3200 orang.

Richard Marx selain sebagai penyanyi dengan ciri khas vokal serak tinggi yang dikatakan unik, juga mahir memetik gitar dan memainkan piano.

Dia juga tercatat sebagai penulis lagu dan beberapa karyanya telah dirilis oleh penyanyi David Foster berjudul The Best of Me, Kenny Rogers What About Me dan Luther Vandross Dance With My Father, yang kemudian meraih Grammy Awards untuk kategori Song of The Year 2004. (Ant/Z-1)