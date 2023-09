Infinite Kembali Manggung Setelah Hiatus 7 Tahun

GRUP idola K-Pop Infinite sukses menyelesaikan konser mereka yang bertajuk Comeback Again di Taiwan. Pada 2 dan 3 September, Infinite mengadakan konser luar negeri pertama mereka dalam tujuh tahun sejak That Summer 3, yang diadakan pada 2016 silam.

Anggota termuda grup tersebut, Lee Sungjong, 30, merayakan ulang tahunnya di hari kedua saat konser berlangsung. Dia menerima kue kejutan serta dukungan penggemar saat semua orang menyanyikan lagu ulang tahun untuknya.

Infinite mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus melalui agensi mereka Infinite Company. Mereka berterima kasih dan menyatakan bahwa hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa penggemar mereka, yakni Inspirit.

"Pertunjukan dua hari ini benar-benar seperti mimpi. Kami akan terus menjadi Infinite yang berbagi mimpi yang lebih besar dan kegembiraan," tulis keterangan tersebut dikutip dari AllKPop, Selasa (5/9).

Infinite mengguncang panggung di Taipei, Taiwan dengan beberapa lagu klasik mereka seperti membawakan lagu rock Bad, Last Romeo, dan I Hate, serta lagu favorit penggemar seperti Wind, As Good As It Got.

Rilisan baru dari mini album ke-7 terbaru mereka New Emotions dan Time Difference juga ditampilkan, dengan pertunjukan diakhiri dengan encore lewat Julia.

Infinite akan melanjutkan tur Asia mereka di Macau pada 9 hingga 10 September mendatang. (Z-1)