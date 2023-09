Lady Gaga Berikan Penghormatan untuk Legenda Musisi Jazz

LADY Gaga memberikan tribute atau penghormatan yang menyentuh untuk legenda jazz Tony Bennett yang meninggal pada Juli 2023, di usia 96 tahun. Dia menyanyikan Fly Me to the Moon karya Frank Sinatra pada saat itu.

Gaga juga berkesempatan berbicara kepada istri Tony, Susan Benedetto. Dia mengaku tidak dapat mengatakan banyak hal, namun pertujukan tersebut ditujukan untuk suaminya.

“Semua ini untuk Tony. Saya tahu jika dia ada di sini dia akan sangat marah jika melihat kita bersedih. Jadi aku tidak akan bersedih hari ini,” ungkapnya dilansir dari Daily Mail.

Sebelum menyanyikan lagu Fly Me to the Moon, dia memberi tahu penonton tentang latar belakang arti lagu tersebut baginya.

“Saya menyanyikan lagu ini saat Tony masih hidup dan saya akan menyanyikannya lagi sekarang, meskipun dia telah pergi. Susan, ini untukmu. Saya tidak akan pernah bisa melakukannya sebaik Tony, tapi saya akan mencobanya,” ujar Gaga.

Perlu diketahui, Gaga menjadi teman dekat Tony setelah berkolaborasi dengannya di album Duets II yang dirilis pada 2011 dan kolaborasi mereka pada 2014, Cheek to Cheek.

Pada 2021, keduanya juga merilis album kolaboratif kedua mereka, Love for Sale yang merupakan album studio keenam puluh satu dan terakhir dalam karier Tony dan album ketujuh Gaga.

Tony meninggal di kampung halamannya di New York City pada 21 Juli 2023, hanya dua minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-97. Penyebab kematiannya belum diketahui, namun Tony sebelumnya pernah bercerita kepada publik pada 2021 bahwa ia didiagnosis mengidap penyakit Alzheimer. (Z-3)