Eminem Minta Calon Kandidat Presiden AS dari Partai Republik Berhenti Gunakan Lagunya

RAPPER Eminem secara resmi meminta calon kandidat presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Vivek Ramaswamy untuk berhenti menggunakan lagunya saat berkampanye. Hal itu diungkapkan Eminem dalam surat yang kini terbuka untuk publik, Senin (28/8).

Video yang menampilkan Ramaswamy, yang tengah melonjak dalam persaingan di Partai Republik, berkampanye dengan latar belakang lagu Lose Yourself milik Emimnem di Iowa menjadi viral, awal bulan ini.

Dalam surat yang pertama kali dilaporkan oleh Daily Mail, Broadcast Music Inc menegaskan mereka telah menerima permintaan resmi dari Eminem agar calon kandidat presiden berusia 38 tahun itu tidak lagi menggunakan musiknya.

Ramaswamy, yang menyebut dirinya sebagai Trump 2.0, secara mengejutkan melejit hingga menduduki posisi ketiga di antara kandidat Partai Republik untuk menjadi kandidat presiden di Pemilu 2024.

AFP/Stefani Reynolds--Calon kandidat Presiden AS dari Partai Republik Vivek Ramaswamy

Selama dua pemilu terakhir, sejumlah musisi, termasuk Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, dan Rihanna mengeluhkan musik mereka digunakan di kampanye Donald Trump tanpa izin.

Rolling Stones bahkan mengancam akan menggungat jika tim kampanye Trump terus menggunakan lagu mereka, You Can't Always Get What You Want. (AFP/Z-1)