Heals Rilis Single Weather

UNIT shoegaze asal Bandung, Heals, yang beranggotakan Alyuadi Febryansyah (Vokal, Gitar), Reza Arinal (Vokal, Gitar), Octavia Variana (Vokal, Bass), dan Adi Reza (Drum) merilis single baru mereka bertajuk Weather, yang sekaligus menandakan kembalinya Heals setelah 6 tahun penantian pada Jumat (25/8).

Weather merupakan hasil renungan saat pandemi dan menjadi refleksi sifat asli dari masing-masing personel Heals menurut Alyuadi.

“Liriknya sendiri spontan ditulis saat membuat komposisi, Saya bercerita secara bawah sadar mengenai apa yang saya rasakan ketika tidak bisa bertatap muka dengan seseorang karena force of nature or it could be conspiracy, or could be anything we have is conspiracy?”

Secara musik, lagu Weather dibuat secara sederhana namun dibubuhi kompleksitas yang menunjukkan pendewasaan serta proses eksploratif Heals sebagai sebuah unit.

Tidak hanya memanjakan pendengar yang sudah menanti kembalinya Heals dengan musik baru, Weather juga akan ditemani sebuah music video garapan Nix Powell yang akan dirilis pada waktu bersamaan.

“Di music video ini, Egi (Nix Powell) mencoba menerjemahkan bagaimana setiap personel Heals berkomunikasi dengan personel lainnya, bagaimana proses kreatif tersebut bisa terjadi, sebuah peperangan pikiran”, tutur Alyuadi.

Single Weather akan menjadi pembuka perjalanan baru Heals menuju album Emerald, yang akan dirilis November nanti. (RO/Z-1)