Setelah 3 Tahun Vakum, Lim Young Min Rilis Album Mini 

MANTAN anggota grup idola K-Pop AB6IX, Lim Young Min, 27, telah mengumumkan comeback-nya setelah tiga tahun absen karena kasus mengemudi dalam keadaan mabuk.

Lim Young Min, baru-baru ini, merilis gambar teaser, gambar konsep, dan daftar lagu untuk album mini pertamanya berjudul Room, yang akan dirilis pada 29 Agustus.

Album ini tersebut berisi total empat lagu, yaitu Let Me Out, In My Room, Broken Wings, dan Again. Lim Young Min berpartisipasi dalam penulisan lirik semua lagu di album tersebut.

Lim Youn Min mendapatkan pengakuan setelah tampil di program audisi Mnet, Produce 101 Season 2 pada 2017. Namun, kariernya yang sedang berkembang menemui batu sandungan yang tidak menguntungkan pada Mei 2020 ketika ia menghadapi penangguhan SIM karena insiden mengemudi dalam keadaan mabuk.

Akibat kejadian ini, dia menghentikan semua aktivitas dan keluar dari grup. Dia mendaftar militer pada November 2020 dan menyelesaikan wajib militernya pada Mei di tahun berikutnya.

"Saya sangat merenungkan tindakan saya dan saya bisa sampai sejauh ini berkat mereka yang peduli terhadap saya," katanya dilansir dari AllkPop, Kamis (24/8).

Ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi orang yang lebih baik dan menyapa kembali para penggemarnya dengan berani. (Z-1)