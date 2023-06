Albert Hammond Jr Rilis Album Melodies On Hiatus

MELODIES On Hiatus, album proyek solo Albert Hammond Jr, personel band pemenangpenghargaan Grammy, The Strokes—telah resmi dirilis melalui Red Bull Records.

"Aku sedang melewati banyak perubahan di dalam kehidupanku dan lagu-lagu ini mencerminkan perilaku dan momen-momen yang, seiring berjalannya waktu, telah berkembang dan menjadi universal," jelas Hammond Jr.

"Aku sering ditanya tentang makna atau gambaran besar dari album ini, tetapi sebenarnya menulis lagu dan menciptakannya sekaligus adalah bagian besar dari siapa aku sebenarnya dan juga alasan kehadiranku di dunia."

"Tujuan aku adalah agar musik yang aku buat bisa menjadi bagian dari kehidupan seseorang, bagian dari benang merah kehidupan mereka, terlebih lagi lagu-lagu pada album ini terasa seperti kumpulan musik terbaik yang pernah aku buat dan album ini juga upaya terbaik aku untuk mencapai tujuan hidupku," lanjutnya.

Bersamaan dengan dirilisnya album terbaru tersebut, Hammond Jr juga merilis video untuk single utamanya One Chance.

Disutradarai oleh Angela Ricciardi dan Silken Weinberg, video baru ini merupakan bagian dari serangkaian video episodik setelah Memo of Hate, 100-99 featuring GoldLink, dan Old Man.

Hammond Jr akan memulai tur On Hiatus pada musim gugur ini dengan beberapa pertunjukan telah terjual habis di New York dan Los Angeles. Tur ini juga mendapatkan dengan dukungan dari Rainsford.

Dengan kontribusi dari GoldLink, Steve Stevens (Billy Idol), Matt Helders (Arctic Monkeys), dan Rainsford, Melodies on Hiatus menampilkan produksi oleh Gus Oberg dan ditulis secara daring bersama Simon Wilcox, mixing dilakukan oleh Tony Hoffer (Beck, Air, M83, Metric, Chromeo), dan mastering dilakukan oleh Dave Cooley (Paramore, Spoon, Tame Impala, Jimmy Eat World).

Dengan lebih dari 185 juta stream sepanjang kariernya, Hammond Jr telah merilis empat album solo termasuk Yours to Keep (2006), Cómo Te Llama (2008), Momentary Masters (2015) dan Francis Trouble (2018).

Karya-karyanya yang mendapat pujian oleh para media seperti NPR, Pitchfork, Rolling Stone, Stereogum, dan banyak lainnya.

Hammond Jr juga tampil di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live!, dan di berbagai festival besar termasuk Lollapalooza, Governors Ball, Primavera Sound, dan lain-lain.

Musik yang dirilis Hammond Jr menarik banyak perhatian penggemar musik di seluruh dunia termasuk di Indonesia, yang masuk dalam daftar 20 negara yang paling sering memainkan musik Hammond Jr secara stream.

Bersama dengan bandnya, The Strokes, Albert akan menghampiri We The Fest di Jakarta dan juga Good Vibes Festival di Malaysia, akhir Juli nanti. (RO/Z-1)