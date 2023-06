Jelang Konser di Jakarta Bruno Major Rilis Single Tell Her

PENYANYI, penulis lagu, dan multiinstrumentalis asal Inggris, Bruno Major, kembali lewat single dan video klip terbarunya, Tell Her, yang dirilis lewat Harbour Artists & Music / AWAL Recordings.

Tell Her diambil dari album terbarunya, Columbo, yang akan segera dirilis pada 21 Juli mendatang.

Tell Her adalah single bernuansa R&B, yang menceritakan tentang hubungan yang sudah tidak dapat diperbaiki. Di lagu barunya, Major menceritakan bagaimana ia ingin mengulang waktu dan menyampaikan berbagai hal sebelum semuanya terlambat. Petikan gitar soft-rock dan hentakan drum yang lembut menjadi latar yang sempurna untuk vokal Bruno yang lembut dan timeless.

Baca juga: Bruno Major Rilis Single Columbo

Video klip yang sinematik (dengan intro ala Wes Anderson) menampilkan Major yang merasakan pahitnya situasi ketika seseorang tak bisa menyampaikan apa yang ia inginkan, seraya ia menghabiskan hari dari pagi ke malam di hotel dan pikirannya.

Major bercerita, "Tell Her' adalah sebuah surat untuk seorang teman yang bertemu dengan seseorang yang pernah aku cintai di sebuah pesta yang tidak aku hadiri, di mana aku memintanya untuk menyampaikan berbagai hal yang sebenarnya ingin aku sampaikan sendiri kepada orang tersebut, namun akhirnya tak tersampaikan. Lagu ini juga ditulis bersama Danny Cope dan Dan McDougall."

Tell Her merupakan kelanjutan dari dua single Major sebelumnya, Columbo dan We Were Never Really Friends.

Baca juga: Bruno Major Rilis Single We Never Really Friends

Clash memuji Columbo sebagai ,"Single lembut musim semi dengan nuansa musik yang terinspirasi dari Paul Simon, dengan visualizer bernuansa nostaljik yang menampilkan Bruno dan mobil 1978 Mercedes 380SL-nya."

Sedangkan We Were Never Really Friends, yang dirilis pada Mei lalu menerima pujian dari Billboard sebagai, "Lagu klasik tentang hancurnya pertemanan yang dimulai dengan ballad piano sebelum berubah menjadi rock dengan solo gitar menawan. Kesabaran Bruno Major terdengar jelas di sini, di mana ia tak pernah memaksakan arah suatu lagu, namun membiarkan instrumen membawa vokalnya dengan natural sejak 2020."

Pada 21 Juli mendatang, Major akan merilis album terbarunya, Columbo, yang merupakan kelanjutan dari album To Let a Good Thing Die, yang dirilis pada 2020. Album berisi 12 lagu ini merupakan karya terbaik dan paling jujur dari Bruno hingga saat ini.

Talentanya yang tidak terpungkiri telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1.4 miliar stream dan lebih dari 2.4 juta stream setiap bulannya, dan meraih sambutan hangat dari berbagai media internasional seperti Billboard, Rolling Stone, Hypebeast, dan sebagainya.

Major siap menggelar tur internasionalnya yang sempat tertunda 2020 lalu. Tur barunya dijadwalkan mengunjungi Jakarta pada 19 Agustus 2023 di GBK Basketball Hall. Hanya dalam 2 hari sejak penjualan tiket dimulai, semua tiketnya diumumkan sold out oleh Chakra Live Asia selaku promotor konser Major di Jakarta. (RO/Z-1)