Bruno Major Rilis Single Columbo

PENYANYI, penulis lagu, dan multiinstrumentalis asal Inggris Bruno Major mengumumkan album terbarunya, Columbo, yang akan segera dirilis pada 21 Juli mendatang lewat Harbour Artists & Music / AWAL Recordings. Major juga merilis single dengan judul sama bersama sajian visualizernya.

Columbo menggabungkan vokal lembut Major dengan melodi gitar sederhana dengan nuansa musik yang terinspirasi dari Paul Simon. Lagu ini terasa seperti musim semi, dengan lirik yang bercerita tentang cinta, kehilangan, dan kebabasan.

Visualizer bernuansa nostaljik ini menampilkan Major dan mobil 1978 Mercedes 380SL-nya. Direkam dengan nuansa vintage, video ini menggambarkan keindahan Columbo yang tidak terlekang oleh waktu.

Album Columbo merupakan kelanjutan dari album To Let a Good Thing Die yang dirilis pada 2020 kemarin. Album berisi 12 lagu ini merupakan karya paling jujur dari Major, yang ketika 2020 tinggal di rumah orangtuanya saat pandemi dan sempat mengalami krisis personal.

Ketika sudah berakhir, ia kemudian pergi ke Los Angeles dan menyewa sebuah mobil 1978 Mercedes 380SL yang ia namakan Columbo. Namun, suatu hari, mobil ini bertabrakan dengan kendaraan lain, dan inilah yang menjadi inspirasi dari akhir melankolis untuk single Columbo di album tersebut.

Bruno siap menggelar tur internasionalnya yang sempat tertunda 2020 lalu. Tur barunya dijadwalkan mengunjungi Jakarta pada 19 Agustus 2023 di GBK Basketball Hall.

Hanya dalam 2 hari sejak penjualan tiket dimulai semua tiketnya dinyatakan sold out oleh Chakra Live Asia, selaku promotor konser Bruno di Jakarta.

"Sesuatu yang berhasil aku capai melalui Columbo lebih dari album-albumku sebelumnya, yaitu aku berhasil mengekspresikan sepenuhnya apa yang ingin aku sampaikan. Album ini membahas relasi pribadiku dengan orang-orang dan berbagai hal lain, dan menjadi seperti sebuah diagnosis untuk diriku," ungkap Major. (RO/Z-1)