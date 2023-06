Konser di Jakarta, The Corrs akan Ajak Penggemarnya Bernostalgia Bersama

GRUP musik asal Irlandia The Corrs siap mengajak penggemarnya di Indonesia untuk bernostalgia. The Corrs akan melakukan konser di Jakarta pada 18 Oktober bertempat di Beach City International Stadium, Ancol.

Konser ini sekaligus menjadi bagian dari tur reuni empat bersaudara Andrea, Sharon, Caroline, dan Jim. The Corrs setidaknya sudah jeda dari aktivitas musik mereka dalam kurun 18 tahun.

Dipuji sebagai "band keluarga" paling sukses yang muncul dari akhir tahun 90-an grup ini dijadwalkan terbang ke tanah air untuk onser mereka di Indonesia. The Corrs akan membawakan lagu-lagu hit seperti Breathless, Runaway, What Can I Do, dan All The Love in The World. Dibentuk secara resmi pada 1990 di Dundalk, County Louth Irlandia, grup ini telah merilis tujuh album.

Album debut mereka rilis pada 1995, Forgiven, Not Forgotten, dan album lanjutan pada 1997 Talk On Corners. Album tersebut sekaligus menjadi album tersukses hingga saat ini.

The Corrs juga berhasil memenangkan 24 penghargaan dari 48 nominasi sepanjang karier mereka, termasuk BRIT Award untuk kategori Band Internasional Terbaik pada 1999 dan dua nominasi Grammy Award pada 2001 untuk lagu Breathless dan Rebel Heart.

“Sebenarnya proses bidding-nya cukup panjang dan kami masuk yang terakhir. Sudah ada beberapa promotor yang masuk terlebih dahulu. Namun kemudian beberapa bukan lalu manajemen The Corrs menelopon saya secara langsung. Awalnya mereka mau manggung di November, tapi pas komunikasi ke saya mereka ingin di Oktober. Akhirnya saya cek venue, tersedia, sudah, kontrak,” ungkap CEO Ravel Entertainment Ravel Junardy selalu promotor konser The Corrs di Indonesia dalam konferensi pers yang berlangsung di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, (16/6).

Sebagai promotor yang lekat dengan Hammersonic, festival metal dan rock akbar Asia, membawa The Corrs juga menjadi langkah Ravel Entertainment membuktikan mereka ingin merambah ke berbagai genre dalam pertunjukan musik.

“Semoga ini bisa menjadi kebangkitan industri kreatif Indonesia dan bisa menjadi hal baik. Semakin banyak band dan superstar main di Indonesia, industrinya juga akan makin bagus,” sambung Ravel.

Kapasitas penonton ditargetkan mencapai 10 ribu. Penjualan tiket akan berlangsung pada 21 Juni tanpa periode pra-pesan. Tiket akan tersedia di laman http://www.thecorrsjakarta.com dan Tokopedia Events. Harga tiket mulai dari Rp1 juta—Rp4,5 juta.

Selain pencapaian di industri musik, The Corrs juga dipuji karena kegiatan filantropi mereka serta mendapat pujian atas upaya dan kontribusi dalam berbagai gerakan dan kegiatan sosial dan kemanusiaan. (Z-8)