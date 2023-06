Disney akan Hadirkan The Little Mermaid sebagai Serial Televisi

DISNEY, Selasa (13/6), mengumumkan serial animasi terbaru untuk anak-anak yang terinspirasi dari film The Little Mermaid keluaran 1989. Sama seperti film live-action The Little Mermaid, yang dirilis bulan lalu, serial itu juga akan menampilkan Ariel berkulit hitam.

Serial berjudul Disney Junior's Ariel, serial musikal untuk anak-anak, tengah dalam masa produksi dan dijadwalkan dirilis pada tahun depan.

Serial itu akan menampilkan petualangan Ariel, putri duyung berusia delapan tahun bersama teman-temannya, termasuk Flounder, di Kerajaan Atlantica.

"Saya sangat bangga mengenai Ariel. Saya tidak pernah menyangka karakter kenamaan seperti Ariel akan hadir di dunia anak-anak prasekolah," ujar Presiden Televisi Disney Ayo Davis.

"Saya juga sangat senang memiliki karakter yang bisa dijadikan teladan oleh anak perempuan saya," lanjutnya.

Keputusan menghadirkan Ariel berkulit hitam bukanlah hal yang mudah bagi Disney. Mereka mendapat serangan rasis secara daring ketika memberikan peran Ariel kepada penyanyi pop Halle Bailey di film live action yang dirilis bulan lalu dan bukan kepada aktris kulit putih seperti di film animasinya. (AFP/Z-1)