Film Barbie Segera Tayang, Superga Rilis Koleksi Ekslusif Kolaborasi

Barbie The Movie merupakan film yang sangat ditunggu-tunggu di 2023 ini. Bagaimana tidak, selama puluhan tahun boneka Barbie telah memikat hati jutaan orang di seluruh dunia. Popularitas Barbie juga tidak hanya terbatas pada dunia mainan.

Baca juga : Dianggap Terlalu Tua untuk Jadi Ken di Film Barbie, Ini Tanggapan Ryan Gosling

Kali ini, boneka Barbie akan hadir dalam bentuk film live-action dalam Barbie The Movie pada 21 Juli 2023 mendatang. Untuk menyambutnya, Superga, brand sepatu asal Italia sejak tahun 1911, menghadirkan semarak film Barbie The Movie lebih awal di Indonesia melalui koleksi eksklusif The Superga x Barbie Movie, yang tersedia mulai 12 Juni 2023.

Koleksi eksklusif hasil kolaborasi dengan Barbie The Movie ini menghadirkan desain yang terinspirasi dari Barbie yang secara visual identik dengan warna pink dan secara emosional menunjukkan dukungannya terhadap perempuan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Indonesia koleksi eksklusif The Superga x Barbie Movie tersedia di seluruh store Superga offline maupun di Superga Online Shop.

“Superga telah dicintai oleh penggunanya sejak pertama kali diperkenalkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Sama halnya dengan pecinta Barbie yang sangat loyal dengan Barbie dan merchandisenya. Kali ini, Superga berkolaborasi untuk merayakan kehadiran live-action film Barbie untuk pertama kalinya melalui koleksi eksklusif The Superga x Barbie Movie yang layak dikoleksi bersama,” kata Head of Marketing Communications – The 707 Company, Sara Calista.

Koleksi legendaris Superga 2750 berbahan kanvas katun menampilkan motif khas musim panas yang terinspirasi dari Barbie seperti sepatu roda, mainan pantai, pohon palem, flamingo, es krim, bintang, hati, dan logo film dalam palet bertema merah muda. Koleksi ini menempatkan label jacquard dengan logo Superga berwarna pink dibagian samping, sol bagian dalam yang dicetak dengan logo kolaborasi, sol luar warna putih total, dan tambalan belakang karet yang dapat disesuaikan.

Selain motif diatas, koleksi 2750 juga hadir dengan motif yang tercetak di bahan kanvas katun serta 3 pin tali logam warna pink. Koleksi ini menempatkan label jacquard dengan logo Superga berwarna pink dibagian samping, sol bagian dalam yang dicetak dengan logo kolaborasi, sol luar warna putih dengan sentuhan warna pink, dan tambalan belakang karet yang dapat disesuaikan.

Bahan denim tentu tidak boleh dilewatkan. Superga 2750 ini menggunakan bahan denim dibagian atas dan motif berbentuk B yang membentuk pola hati yang romantis. Koleksi ini menempatkan label jacquard dengan logo Superga berwarna pink dibagian samping, sol bagian dalam yang dicetak dengan logo kolaborasi, sol luar warna putih dengan sentuhan warna pink dan tambalan belakang karet yang dapat disesuaikan. (B-4)