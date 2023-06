George Harliono Gelar Konser Orkestra di TIM

GELARAN konser orkestra bertajuk "An Evening with George Harliono" di Jakarta digelar pada Minggu (11/6) di gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki.

Gelaran konser orkestra itu menampilkan George Harliono, yang merupakan pianis asal Inggris keturunan Indonesia.

George, yang baru berusia 22 tahun, sudah berprestasi sejak berusia 9 tahun. Bahkan, dirinya pernah memenangkan The Grand Piano Comppettan S Moskow, Sendai Internasional Music Competition, dan Royal Overseas Leagu Competition di London.

Dalam gelaran konser kali ini, George bersama dengan musisi Jakarta Concert Orchestra, yang berjumlah 52 orang, membawakan tiga lagu yaitu, overtune "Leonore" No. 3 in C Major, op.72b karya Ludwing Van Beethoven, dan karya dari Sergei Rachmaninoff yang bertajuk Piano Concerto No.2.

Bersama dengan piano serta sentuhan dan irama nada yang dimainkannya seperti air yang mengalir terus menerus, sontak membuat para penonton bertepuk tangan di tiap akhir lagu yang dimainkannya.

Tidak hanya sampai di tiga lagu yang dimainkan bersama dengan para musisi itu saja. Namun, George juga memberikan kejutan dengan menampilkan dua sampai tiga lagu tambahan secara solo, bersama dengan pianonya tanpa adanya kolaborasi dengan musisi orkestra Jakarta.

Tepukan tangan dan heningnya suasana penonton mendengarkan lantunan dari ritme lagu ditiap nada yang disentuhnya dari piano.

Hingga akhirnya membuat para penonton berteriak bravo.... bravo.... bravo...

Bahkan, penonton di akhir tampilannya George dan para musisi lainnya diberikan tepuk tangan yang terus berlanjut hingga George kembali ke belakang panggung.

Hal yang sama pun, disampaikan oleh salah satu penonton yang ikut hadir dalam konser tersebut.

"Konser ini benar-benar sangat baik dan luar biasa, dan saya begitu sangat suka dengan orkestra kali ini. Apalagi tadi mereka tampilkan lagu-lagu yang baru. Saya suka semuanya," ucap Demas saat ditemui Media Indonesia di TIM.

Dalam konser tersebut, perpaduan harmoni antara orkestra dan paduan suara yang di bawakan oleh Batavia Madrigal Singers. Dengan penampilan tersebut, tentu akan membuat para penonton akan terus mengingat moment tersebut.

"Saya terus terang sangat senang dengan konser orkestra kali ini, meskipun saya sering dengar tapi, ciri khas yang dibawa oleh George dan juga musisi lain itu bener bener berbeda dari konser lainnya. Ini yang buat saya makin cinta dengan dunia musik klasik," ucap Melody, 22. (Z-1)