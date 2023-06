Pianis Keturunan Indonesia George Harliono tak Sabar Konser di Jakarta

PIANIS asal Inggris keturunan Indonesia George Harliono tak sabar akan konser debutnya di Jakarta. Ia akan menggelar konser perdana bertajuk "An Afternoon with George Harliono" menggandeng Jakarta Concert Orchestra, yang akan berlangsung pada 11 Juni 2023 di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki.

George Harliono bersama Jakarta Concert Orchestra bakal memainkan tiga lagu, yaitu "Overture "Leonore" No. 3 in C Major, Op.72b" karya Ludwig van Beethoven, "Choral Fantasy in C Minor, Op.80" yang juga merupakan karya Ludwig van Beethoven, dan karya dari Sergei Rachmaninoff bertajuk "Piano Concerto No. 2." pada konser yang juga ditujukan untuk memperingati 150 tahun lahirnya komposer masyhur Sergei Rachmaninoff.

"Saya tak sabar ingin melakukan debut penampilan saya di Jakarta. Apalagi dalam penampilan kali ini, saya diiringi orkestra ternama Jakarta Concert Orchestra yang dipimpin oleh maestro terkemuka Avip Priatna," kata George saat sesi jumpa media yang berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (9/6).

Pianis kelahiran 16 Januari 2001 itu juga sangat antusias dapat menghadirkan konser piano klasik dengan perpaduan harmoni antara orkestra dan paduan suara yang dibawakan oleh Batavia Madrigal Singers.

"Setelah beberapa kali sesi latihan, saya lihat Jakarta Concert Orchestra sangat bagus dengan konduktor Avip yang sangat profesional. Suasana saat rehearsal juga sangat menyenangkan. Saya berharap, melalui musik yang kami bawakan, dapat menginspirasi para penonton untuk turut melestarikan musik klasik," imbuh pianis berdarah Jawa Timur itu.

Baca juga: Lantunan Piano Joey Alexander Pukau Penonton BNI Java Jazz Festival

George Harliono adalah seorang pianis yang memiliki reputasi dan prestasi internasional. Sejak umur 9 tahun, ia telah diundang tampil dalam sebuah resital solo berdurasi satu jam. Sejak itu, pria yang akrab disapa Georgie itu banyak mendapatkan undangan tampil di berbagai tempat di Inggris, Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.

Penggemar makanan nasi putih dan bawang goreng itu juga berhasil meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi-kompetisi di seluruh dunia, termasuk kompetisi bergengsi The Grand Piano Competition di Moskow, Sendai International Music Competition, Royal Overseas League Music Competition di London.

Saat ini, tiket konser "An Afternoon with George Harliono" yang berjumlah 1.000 dengan kategori Platinum, VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II dan Regular, telah habis terjual. Konser perdana sang pianis akan dimulai pada pukul 16.30 WIB hingga selesai.(Ant/M-4)