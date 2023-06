Putri Ariani: Musik Paling Mengerti Perasaan Putri

SOSOK Putri Ariani (17 tahun) viral di media sosial setelah dirinya mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell dalam America's Got Talent (AGT). Putri mengaku sangat senang atas pencapaiannya, terlebih dirinya memang sangat mencintai dunia musik sejak kecil.

“Senang sekali, tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata," kata dia saat jumpa pers di SMK Negeri 2 Kasihan, Bantul, yang dikenal sebagai Sekolah Menengah Musik (SMM), Minggu (11/6),

Putri mengaku, dirinya bisa mengikuti ajang pencarian bakat tersebut karena di-invite langsung oleh AGT, tetapi tetap terlebih dulu mengikuti audisi online.

Saat mendapat Golden Buzzer, Putri mengatakan, dirinya tidak tahu yang terjadi saat pertunjukan. Dirinya hanya bisa mendengar ada suara ledakan

dari atas dan tidak mengetahui ledakan itu. Namun, Putri bisa merasakan adanya serpihan keemasan yang jatuh dan baru mengetahui bahwa itu adalah

Golden Buzzer.

Putri juga mengatakan, Simon saat naik ke atas panggung pun sempat berkata kepadanya, dirinya semoga akan dapat melangkah jauh di AGT. Putri pun mengaku senang dengan ucapan Simon.

"Putri bilang, You make my dream come true," kata Putri. Ia mengaku, keberangkatannya ke Amerika cuma bermodal bismillah aja dan hasilnya Alhamdulillah bisa membanggakan.

Putri bercerita, lagi Loneliness yang dinyanyikannya saat itu merupakan cerita tentang kehidupannya. Ketika itu Putri mengaku sempat bersalah dengan kehidupannya.

“Putri sempat down (waktu itu) karena orang yang underestimate Putri. Mereka bilang Putri tidak bisa bikin lagi sendiri," kata dia.

Saat itu, Putri ingin membuktikan bahwa anggapan itu salah sehingga lahirlah lagu Loneliness.

Secara garis besar, Loneliness bercerita tentang cara kita bisa menerima kesalahan, menerima diri kita, dan sesuatu yang baik itu belum tentu baik

buat diri kita.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada dunia atas apresiasi yang luar biasa itu. Pada tahap selanjutnya, Putri mengaku masih tetap butuh support dari semuanya.

"Saya akan lebih banyak latihan untuk meningkatkan skill bernyanyi agar lebih baik lagi pada fase selanjutnya," kata putri yang mengidolai sosok penyanyi Whitney Houston ini.

Ia akan terus berusaha dan berdoa agar bisa memiliki kemampuan bernyanyi seperti sosok idolanya tersebut.

Mencintai Musik Putri mengaku sangat mencintai musik. Dirinya mulai menyanyi sejak usia dua tahun dan semakin diperdalam pada usia delapan tahun saat mengikuti Indonesia Got Talent saat belajar secara formal di SMM di Bantul.

Putri mengaku suka musik karena musik adalah bagian dari hidupnya.

“Putri suka musik karena music is my passion, music is my life. Putri merasa music berbicara kepada Putri. Musik itu paling mengerti perasaan Putri," kata dia.

Kecintaannya terhadap musik itu pulalah yang membuat Putri akhirnya memutuskan untuk sekolah di jurusan musik. Menurut dia, musik itu bukan hanya sekedar praktik, tapi juga harus didukung kemampuan secara teori.

Ia pun berpesan kepada semua, termasuk para penyandang disabilitas, agar jangan pernah putus asa.

“Jangan pernah takut untuk bermimpi dan lainnya. Percayalah bahwa mimpi kita menjadi nyata," tutup Putri. (Z-10)