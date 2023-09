Putri Ariani Bersyukur Akhiri America's Got Talent 2023 di Peringkat 4

Putri Ariani mengakhiri perjalanannya di ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023 dengan berada di posisi empat. Perempuan berusia 17 tahun itu mengaku puas dengan penampilannya di babak final. Dia merasa bersyukur dengan perjalanan yang dia tempuh sampai sejauh ini.

“Alhamdulillah, ini menjadi perjalanan yang indah dan awal yang baru bagi saya. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa. Tolong tetap dukung perjalanan karir saya. Love you all so much,” tulis Putri di akun Instagram pribadinya.

Di penampilan puncak, Putri membawakan lagu Don't Let The Sun Go Down on Me karya Elton John. Ia juga berkesempatan berduet dengan Leona Lewis yang merupakan juara The X Factor pada 2006. Keduanya membawakan lagu Run milik Snow Patrol.

Penampilan Putri dalam final AGT 2023 dianggap spektakuler. Hal itu tentu membuat para penonton dan juri terkejut dengan keputusan bahwa Putri hanya mendapatkan posisi keempat. Simon Cowell, juri yang memberikan Golden Buzzer kepada Putri, bahkan ikut berkomentar saat para penonton menyoraki keputusan tersebut.

“Pada akhirnya ini adalah sebuah kompetisi. Namun, izinkan saya memberitahumu sesuatu, Putri. Tidak ada seorang pun yang dapat menghapus kenyataan bahwa anda adalah penyanyi yang luar biasa, penampil yang luar biasa, dan seorang yang luar biasa. Saya percaya anda akan menjadi sesuatu yang besar nanti. Seperti yang saya bilang, anda adalah sebuah berlian,” kata Simon.

Kalah dari Adrian dan Hurricane

Juara AGT 2023 diraih Adrian Stoica dan anjingnya yang bernama Hurricane. Adrian merupakan pelatih anjing asal Italia dan penampilannya di ajang ini memperlihatkan interaksi unik antara manusia dan anjing.

Adrian dan Hurricane berhasil mengalahkan empat peserta lain yang masuk babak final yakni Anna Deguzman, Ramadhani Borthers, Mzansi Youth Coir, dan Putri Ariani. Adrian pun berhak mendapatkan hadiah uang senilai US$ 1 juta atau setara dengan Rp14,8 miliar dalam kemenangannya tersebut.(Z-11)