Putri Ariani Raih Peringkat 4 di America's Got Talent 2023, Respon Simon Cowell Mengejutkan

PEMENANG America’s Got Talent (AGT) 2023 telah diumumkan pada Kamis (28/9) pagi waktu Indonesia bagian barat, dengan Putri Ariani meraih peringkat keempat dalam ajang tersebut.

Pembawa acara Terry Crews mengungkapkan hasil suara, dan ketika diumumkan bahwa Putri Ariani meraih peringkat keempat, Simon Cowell, salah satu juri, terlihat terkejut. Sofia Vergara, juri lainnya yang duduk di sebelah Cowell, juga tampak terkejut dan menghibur Cowell.

Cowell mengakui bahwa meskipun Putri Ariani hanya mencapai peringkat keempat, itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat. Cowell juga menambahkan bahwa dia telah bekerja dengan banyak penyanyi berbakat selama karirnya.

Sementara itu, peraih peringkat pertama AGT 2023 adalah Adrian Stoica dan Hurricane, tim akrobat anjing dari Rumania yang berhasil mengalahkan empat pesaing lainnya, termasuk Putri Ariani.

Meskipun Putri Ariani memberikan penampilan yang mengesankan di malam final dengan membawakan lagu Don't Let the Sun Go Down on Me oleh Elton John dengan didukung oleh paduan suara, namun penampilan itu tidak cukup untuk mengalahkan Adrian Stoica dan Hurricane.

5 Besar America's Got Talent 2023

1. Adrian Stoica & Hurricane

2. Anna DeGuzman

3. Murmuration

4. Putri Ariani

5. The Ramadhani Brothers

Putri Ariani membuat penampilan yang gemilang dengan penampilannya yang pertama. Video audisinya, yang diunggah di halaman YouTube AGT, menjadi viral setelah penampilannya ditayangkan. Audisi tersebut telah ditonton lebih dari 53 juta kali. Penampilan Putri ini membuatnya mendapatkan Golden Buzzer kedua musim ini.

Sebelum penampilannya, dia memberi tahu para juri bahwa dia ingin memenangkan Grammy dan pergi ke Julliard. Dia membawakan lagu aslinya Kesepian. Simon Cowell ingin mendengar lagu kedua dari Putri, jadi dia menyanyikan lagu Elton John Sorry Seems To Be The Hardest Word" Howie Mandel menyebut Putri sebagai superstar. Simon memutuskan memberikan Putri Golden Buzzer-nya, langsung mengirimkannya ke babak live. "Saya terkesan," kata Simon kepada Putri di belakang panggung.

Putri tampil di episode 5 September dalam babak kualifikasi musim 18 ini. Penampilannya dengan lagu U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For mendapatkan standing ovation dari para juri. "Saya sebenarnya agak tak bisa berkata-kata," kata Simon. Dia melanjutkan dengan mengatakan kepada Putri, "Suara yang indah yang kamu miliki." Sofia Vergara menambahkan, "Saya rasa saya belum pernah mendengar sesuatu yang lebih indah dalam hidup saya. Itu sungguh spektakuler."

Prestasi Putri Ariani menjadi yang tertinggi yang pernah diraih oleh kontestan Indonesia di AGT, melampaui pencapaian The Sacred Riana yang hanya mencapai perempat final pada tahun 2018. (Z-10)