Jakarta Concert Orchestra Hadirkan Pianis Berbakat Turunan Indonesia

JAKARTA Concert Orchestra menghadirkan George Harliono asal Inggris keturunan Indonesia yang akan tampil pada 11 Juni 2023 di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Jakarta Concert Orchestra, salah satu orkestra terkemuka di Indonesia dengan konduktor Avip Priatna. Konser perdananya di Indonesia itu bertajuk An Evening with George Harliono dari pukul 16.30 WIB hingga selesai.

George bercerita sejak umur 9 tahun dirinya diundang tampil dalam recital solo berdurasi satu jam. Sejak itu, George banyak mendapat undangan tampil di berbagai tempat di Inggris, Ameria Serikat, Eropa, dan Asia. George meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi-kompetisi diseluruh dunia, termasuk The Grand Piano Compettion di Moskow, Sendai International Music Compettion, Royal Overseas League Music Compettion di London, dan lainnya.

"George Harliono saat ini merupakan pianis yang sedang naik daun dan dibicarakan di seluruh dunia. Merupakan kehormatan bagi kami, khususnya Jakarta Concert Orchestra dapat mengelar An Afternoon with George Harliono ini. Ini juga merupakan konser George yang pertama di Jakarta. Konser ini juga sekaligus memperingati 150 lahirnya Sergei Rachmaninoff, komponis, pianis, dan dirigen Rusia lengendaris pada abad ke-20," ujar Avip Prianta, Direktur Musik The Resonanz Musik dan konduktor Jakarta Concert Orchestra (JCO).

Konser An Afternoon with George Harliono juga akan menampilkan perpaduan harmoni antara orkestra simfoni dan paduan suara yang akan dibawakan oleh Batavia Madrigal Singers. Perpaduan harmoni seperti ini merupakan kedua kali dipertunjukkan sejak pertama kali pada 2003. Dalam konser ini, Jakarta Concert Orchestra akan mengiringi George Harliono untuk memainkan tiga lagu. Ketiganya yaitu Overture Leonore No. 3 in C Major, Op.72b karya Ludwing Van Beethoven, Choral Fantasy in C Minor, Op.80 yang juga karya Ludwing Van Beethoven, dan karya dari Sergei Rachmaninoff yang bertajuk Piano Concerto No.2.

"Saya tak sabar ingin melakukan debut penampilan saya di Jakarta. Uniknya dalam konser ini akan ada perpaduan harmoni antara orkestra dan paduan suara yang dibawakan, sehingga menginspirasi para penonton untuk turut melestarikan musik klasik," ucapnya. Saat ini tiket konser An Afternoon with George Harliono yang berjumlah 1.000 dengan kategori platinum VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, dan Reguler habis terjual.

"Saya sangat berterima kasih atas antusiasme yang meningkat dari para pengemar musik klasik. Harapan kami, melalui konser ini, musik orkestra dapat dinikmati oleh lebih banyak orang, terutama kalangan muda, sehingga misi JCO dalam memopulerkan musik orkestra di Indonesia dapat terwujud," pungkas Avip Priatna. (Z-2)