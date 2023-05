Samsung Pinjamkan Samsung Galaxy untuk Penonton Konser Suga 

KONSER solo Suga BTS dengan personanya sebagai Agust D akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD pada 26-28 Mei nanti. Konser ini didukung oleh Samsung Indonesia dan penonton boleh meminjam samsung Galaxy selama menonton konser.

Suga berangkat dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan pada Rabu (24/5) dan tiba di Indonesia pada hari yang sama. Kedatangan Suga tersebut tidak diramaikan oleh Army secara langsung di bandara untuk mencegah keramaian dan kerumunan di bandara.

Tagar #NoINDOMYatAirport dan "Do Not Go to The Airport# pun viral di Twitter untuk menyambut dan mengimbau Indomy atau sebutan untuk Army asal Indonesia.

Baca juga: Army, Ini Dia Rekomendasi Set List Lagu Suga BTS di Konser D-Day

Untuk menyambut konser tersebut, Samsung Indonesia mengumumkan bahwa akan meminjamkan Galaxy S23 Ultra 5G secara gratis kepada Army yang akan menonton konser tersebut.

Samsung Indonesia pada akun Twitternya mencuit pada Kamis (25/5):

Baca juga: Suga BTS Nyanyikan Seesaw dengan Gitar Berisi Pesan Anggota BTS

“Ingin tahu bagaimana keren #GalaxyS23 Ultra 5G yang dapat memberi Anda hasil yang luar biasa?

Ini terbatas! Anda dapat meminjam #GalaxyS23 Ultra 5G gratis untuk konser (Suga). Mari jelajahi dunia Galaxy dan dapatkan pengalaman langsung di sana! S&K berlaku!

#GalaxyxSUGA

Klik tautan http://spr.ly/TnC-GalaxyxSuga

Untuk mendapatkan kesempatan tersebut ikuti cara di bawah ini:

1. Kunjungi Samsung Experience Store di AEON Mall BSD lantai 3 pada hari berlangsungnya konser (26-28 Mei 2023).

2. Peminjam wajib membawa dan menunjukkan tiket Suga Concert dan ID (KTP). Peminjaman Galaxy S23 Ultra 5G hanya bisa dilakukan pada hari h peminjam menonton Suga Concert.

3. Datangi petugas yang ada di Samsung Experience Store, isi form pendaftaran dan baca dengan teliti ketentuan yang berlaku. Kemudian ikuti instruksi selanjutnya.

4. ID peminjam akan disimpan oleh pihak kami dalam proses penukaran unit Galaxy S23 Ultra 5G. ID akan dikembalikan setelah peminjam mengembalikan unit sesuai dengan ketentuan.

5. Dengan mengikuti semua syarat & ketentuan, peminjam setuju dan bersedia membuat video testimonial tentang pengalaman menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

6. Peminjam harus mengembalikan unit maksimal 2 jam setelah Suga Concert berakhir ke Samsung Booth di ICE BSD Hall 7.

Samsung Indonesia menyediakan 15 unit Galaxy S23 Ultra 5G untuk aktivitas Galaxy Experience - Try Galaxy. Suga juga pernah menyuarakan hanya ingin difoto dengan Samsung Galaxy pada beberapa waktu yang lalu.

Syarat dan Ketentuan Mengikuti Galaxy Experience “Try Galaxy”.

1. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Samsung Electronics Indonesia (“Penyelenggara”).

2. Dengan mengikuti Kegiatan ini, peminjam dinyatakan telah membaca, memahami, dan setuju untuk tunduk dan patuh terhadap semua Syarat dan Ketentuan yang berlaku serta perubahan-perubahannya (jika ada).

3. Peminjam harus berusia minimal 17 Tahun, atau di bawah 21 tahun tapi telah menikah, dan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia serta mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.

4. Peminjam HARUS follow akun Twitter (@samsungID) dan Instagram (@samsungindonesia) resmi Samsung Indonesia.

5. Peminjam bersedia dan HARUS mengikuti semua mekanisme dan kegiatan pada form yang tertera saat melakukan peminjaman.

6. Konten yang diunggah dan/atau dikirim oleh peminjam (“Konten”) TIDAK BOLEH:

- mempunyai dan/atau mengandung muatan dan/atau unsur politik, Suku, Agama, dan Ras (SARA), atau memojokkan individu/golongan tertentu,

- melanggar kesusilaan atau mengandung pornografi,

- melanggar hak dan kekayaan intelektual pihak lain,

- melanggar hukum/aturan yang berlaku di Indonesia, dan

- menyebutkan atau menampilkan produk dari perusahaan atau merek selain Samsung.

7. Peminjam bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap isi Konten.

8. Dengan mengikuti Kegiatan, Peminjam memberikan persetujuan kepada Penyelenggara untuk menggunakan Konten peminjam sebagai konten yang akan ditayangkan oleh pihak Penyelenggara di forum komunitas, sosial media maupun media digital lainnya untuk kegiatan promosi Penyelenggara dalam waktu yang tidak terbatas.

9. Untuk proses peminjaman unit, peminjam wajib memberikan data lengkap berupa:

- Nama Lengkap (sesuai KTP);

- No. KTP;

- Nomor seluler yang bisa dihubungi;

- Alamat Pengiriman;

- Email yang digunakan;

10. Peminjam akan bertanggung jawab serta membebaskan, melepaskan dan memberikan ganti rugi kepada Penyelenggara atas segala klaim, tuntutan, atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran peminjam atas Syarat dan Ketentuan ini atau yang terkait dengan Konten.

11. Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan ini dan/atau tindak kecurangan yang dilakukan oleh peminjam, maka Penyelenggara berhak atau menuntut peminjam sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

12. Keputusan Penyelenggara dalam Kegiatan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

13. Harap berhati-hati terhadap penipuan yang menggunakan atau mengatasnamakan merek dagang Samsung.

14. Syarat dan Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu. Penyelenggara berhak untuk menambah, mengubah, mengganti, dan/atau menghapus sebagian atau seluruh Syarat dan Ketentuan ini. Dengan mengikuti Kegiatan ini, peminjam telah tunduk dan bersedia mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Syarat dan Ketentuan ini.

15. Dengan berpartisipasi dalam Kegiatan ini, peminjam bersedia serta memberikan izin untuk dihubungi oleh Penyelenggara, afiliasinya, dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara (termasuk agency) melalui inbox, email, telepon, atau sms baik pada saat Periode Kegiatan maupun setelahnya.

16. Dengan berpartisipasi dalam Kegiatan ini, peserta memberikan persetujuan kepada Penyelenggara untuk membagikan data pribadi peserta kepada pihak agency yang bekerjasama dengan Penyelenggara dalam Kegiatan ini. Peserta juga memberikan persetujuan kepada Penyelenggara, afiliasinya dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara (termasuk agency) untuk menggunakan, mengolah, dan membagikan data pribadi peserta jika dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan ini atau untuk kepentingan Penyelenggara sesuai dengan kebijakan privasi Samsung sebagaimana diatur pada https://www.samsung.com/id/info/privacy/.

Suga juga sempat membuat kata kunci iPhone dan Galaxy trending di Twitter beberapa waktu yang lalu karena sebuah kejadian.

Saat menggelar konser solonya, Suga dengan senang hati memenuhi permintaan penggemar untuk berfoto. Meskipun begitu, dia menolak dengan tegas jika penggemar menggunakan iPhone, ia hanya menerima jika menggunakan handphone Galaxy dari Samsung.

"No iPhone, No iPhone, This is Galaxy,"kata Suga, yang merupakan salah satu duta merk Samsung tersebut. (Z-10)