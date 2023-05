XO Kitty Tampilkan Aktris Lawas Han Chae-Young yang Berjuluk “Boneka Barbie Korea”

SERI Netflix XO, Kitty adalah pesta untuk penggemar K-culture, berkat referensi Hallyu yang ada di tiap titik di seri tersebut.

Selain kiasan K-drama dan soundtrack K-pop yang ramai, spin-off To All the Boys I've Loved Before tersebut bahkan menyertakan beberapa akting cemerlang terkenal, yang dengan mudah terlihat oleh penggemar bermata elang. Dijuluki XO, Kitty kembali menampilkan Han Chae-young yang dulu dijuluki “Boneka Barbie Korea.”

Selain penampilan Taecyeon 2PM yang banyak dibicarakan sebagai idola Ocean Park yakni dokter hewan Hallyu lainnya yang juga membuat kehadirannya dikenal di acara itu. Aktris Korea Han Chae-young juga ikut menjadi bintang tamu di beberapa episode sebagai Dami, ibu dari Min-ho yang diperankan oleh Sang Heon Lee.

Seperti kepribadian aslinya, Dami adalah seorang aktris veteran yang terkenal di seluruh dunia. Karena jadwalnya yang padat, karakter tersebut hanya muncul selama adegan panggilan video dengan putranya saat dia sedang syuting film di Los Angeles.

Sementara itu, Han Chae-young memegang filmografinya sendiri yang signifikan. Aktris berusia 42 tahun ini membuat debut TV-nya pada 2000 di Autumn in My Heart sebagai antagonis Shin-ae, yang berkomplot melawan Eun-suh (Song Hye-kyo).

Pada 2005 dan 2006, Chae Young beralih status menjadi pemeran utama dalam drama rom-com seperti Sassy Girl Chun-hyang, Only You, dan Fireworks. Dia juga membuat penampilan cameo di film favorit yang dibintangi oleh Lee Dong-wook, My Girl.

Beberapa tahun kemudian, sang bintang memerankan selebritas lain yang sangat dicintai sebagai Min Seo-hyun di Boys Over Flowers. Penggemar K-drama jadul akan mengingatnya sebagai subjek kasih sayang Yoon Ji-hu (Kim Hyun-joong).

Setelah empat tahun absen dalam adegan drama, Chae-young muncul di film thriller 2022 Sponsor bersama Lee Ji-hoon.

Profil Singkat Han Chae-young

• Name: Han Chae-young

• Hangul: 한채영

• Birthdate: September 13, 1980

• Birthplace: South Korea

• University: Dongguk University

• Height: 172cm

• Instagram: han_chae_young_

