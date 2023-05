Film Indiana Jones Terbaru Lakukan Debut di Festival Film Cannes

FILM kelima waralaba Indiana Jones, Indiana Jones and the Dial of Destiny, diputar untuk pertama kalinya di Festival Film Cannes, Kamis (18/5).

Bintang utama film itu, Harrison Ford mendapatkan penghargaan kehormatan Palme d'Or menjelang pemutaran perdana film itu.

Ford terlihat jelas terharu ketika menerima penghargaan itu.

Trailer dan gambar teaser dari film Indiana Jones and the Dial of Destiny memperlihatkan Indiana beraksi di Tangiers hingga Sicily.

Selain Ford, pemeran lainnya di final Indiana Jones and the Dial of Destiny, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, dan Antonio Banderas juga hadir di pemutaran perdana film itu di Festival Film Cannes.

Dalam film terbaru Indiana Jones itu, Ford, yang berusia 80 tahun, dimudakan lewat teknologi untuk adegan flashback. Akibatnya, film itu memakan biaya hingga US$294 juta.

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny dijadwalkan dirilis pada akhir Juni mendatang.

Film kelima ini menjadi yang pertama yang tidak disutradarai oleh Steven Spielberg. Spielberg menyerahkan tanggung jawab menjadi sutradara kepada James Mangold, yang terkenal lewat film Logan dan film biografi Johhny Cash, Walk The Line.

Film Indiana Jones kini merupakan bagian dari Disney, yang membeli hak film itu ketika mereka membeli Lucasfilm pada 2012. (AFP/Z-1)