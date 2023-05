Bagaimana Groot Bisa Bicara 'I Love You, Guys'? Ini Penjelasan James Gunn

Guardians of The Galaxy Volume 3 memunculkan begitu banyak kejutan, mulai dari yang sedih, bahagia, hingga yang tidak bisa dipercaya. Salah satu yang paling memorable tentunya adalah ketika Groot mengucap kalimat 'I love you, guys.'.

Ini adalah pertama kalinya Groot berbicara selain 'I am Groot' (jika 'We are Groot' di volume 1 tidak masuk hitungan) di sepanjang Marvel Cinematic Universe (MCU) berjalan.

Hal tersebut pun memunculkan pertanyaan besar di benak para penonton. Apakah Groot sudah benar-benar bisa berbicara seperti makhluk lainnya atau itu hanya kebetulan saja?

Baca juga: Phyla-Vell, Gadis Kecil Pirang di Post-Credit Scene Guardians of The Galaxy Volume 3

Teori liar tentang itu pun muncul. Beberapa penggemar berpandangan bahwa Groot tidak berbicara kalimat lain selain 'I am Groot'. Namun, sebaliknya, para penontonlah yang sudah mengerti apa yang diucap Groot, meskipun semua terdengar sama.

Itu bisa terjadi karena para penonton, yang sudah mengikuti Guardians of The Galaxy sejak pertama kali muncul di 2012 di MCU, seakan-akan sudah menjadi keluarga dan bisa memahami kata-kata Groot. Itu pula yang terjadi dengan para anggota lain seperti Peter Quill, Drax, Mantis, bahkan Nebula. Mereka pada awalnya tidak memahami perkataan Groot, namun seiring berjalan waktu, karena kedekatan yang terjalin, semua bisa mengerti apa yang dimaksud karakter berbentuk pohon tersebut.

Baca juga: Formasi Baru Muncul di Post-Credit Guardians of The Galaxy Volume 3, Siapa Saja Mereka?

Sutradara James Gunn pun angkat bicara tentang kebenaran teori itu.

Melalui akun twitter pribadinya, Gunn memberikan jawaban kepada para penggemar.

"Spoiler... Ya, itulah arti yang sebenarnya," tulis Gunn.

Ia betul-betul mengonfirmasi bahwa bukan Groot yang berubah, tetapi para penonton. Mengikuti perjalanan para pelindung galaksi lebih dari 10 tahun tentu menjadi hal yang sangat istimewa. Dalam kurun selama itu, sudah cukup bagi para penggemar untuk memiliki hubungan kuat dengan para karkater, bahkan menjadi sebuah keluarga besar.

Dalam post-credit scene, Groot masih bergabung dalam Guardians of The Galaxy yang kini dipimpin Rocket Raccoon. Tentu itu menjadi sebuah harapan bagi kita semua untuk bisa mendengar karakter itu mengucap lebih banyak kata yang bisa kita pahami. (Z-11)