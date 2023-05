Nikahan SE7EN dan Lee Da Hae Jadi Reunian Idol Gen-2

SETELAH delapan tahun berpacaran, penyanyi solo veteran SE7EN baru saja menikah dengan aktris Lee Da Hae. Upacara yang indah berlangsung di Hotel Shilla, Korea Selatan, itu mengumpulkan daftar hadirin bertabur bintang.

Dalam pernikahan itu Taeyang dan Gummy menyanyikan lagu perayaan di pernikahan untuk memberi selamat kepada pasangan tersebut. Ketiga penyanyi tersebut sebelumnya adalah rekan satu label di bawah YG Entertainment.

Komedian Kim Joon Ho dan Jo Se Ho yang merupakan teman dekat dari SE7EN akan menjadi pembawa acara.

Banyak penggemar yang senang melihat pernikahan itu berubah menjadi mini-YG Family dan reuni K-Pop generasi ke-2.

Artis yang hadir dalam pernikahan tersebut adalah

Taeyang BIGBANG Daesung BIGBANG G-Dragon BIGBANG Lee Soohyuk Sandara Park CL Minzy Gummy Teddy Park Heechul Super Junior Leeteuk Super Junior Eunhyuk Super Junior Donghae Super Junior Kyuhyun Super Junior Kangin Koki Baek Jong Won dan So Yoo Jin Kim Jaejoong Kwak Si Yang Hong Kyung Min Im Nayoung

SE7EN dan Lee Da Hae mulai berkencan tahun 2015. Pada Maret 2023, mereka mengumumkan kabar pernikahan mereka.

"Saya berjanji untuk menikahi pacar saya Lee Da Hae pada tanggal 6 Mei, yang berbagi suka dan duka selama 8 tahun dan selalu mengelilingi saya dengan cinta," kata SE7EN

Lee Da Hae berkata, "kami memutuskan untuk menjadi pasangan suami istri setelah sekian lama. berkencan."

"Saya akan hidup sebagai orang yang lebih perhatian dan sumber kekuatan yang besar sebagai istri yang baik untuk pasangan seumur hidup saya, yang telah berada di sisi saya dan memberi saya kebahagiaan yang luar biasa."

Sebelumnya, sebuah majalah Korea merilis foto pernikahan Lee Da Hae dan SE7EN yang mengabadikan momen manis mereka. Lee Da Hae dan SE7EN dalam pemotretan menunjukkan calon pasangan paling bahagia di dunia, bahkan membuat penonton tersenyum. Keduanya berpegangan tangan erat dan berbagi ciuman manis, mengungkapkan kegembiraan, dan kebahagiaan menjelang awal yang baru. (Z-3)