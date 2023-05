Coldplay Mau Konser ke Jakarta, Wajib Hafal 10 Lagu Ini

RUMOR rencana kedatangan grup musik Coldplay ke Jakarta pada bulan November membuat heboh para penggemarnya yang ada di Tanah Air. Sejak dibentuk tahun 1996 band asal London ini sama sekali belum pernah tampil di Indonesia selama 27 tahun berkarier di dunia musik.

Alhasil, para penggemar Coldplay di Indonesia perlu pergi ke negara tetangga untuk mendengarkan seperti Singapura dan Thailand untuk bisa mendengarkan langsung deretan playlist lagu yang dibawakan Coldplay ketika konser.

Jika memang nantinya Coldplay jadi melaksanakan konsernya di Jakarta, berikut deretan daftar 10 lagu yang wajib dihafalkan agar pengalaman menonton koner Coldplay menjadi lebih seru.

1. My Universe

Lagu ini merupakan hasil kolaborasi Coldplay dan boy band asal Korea Selatan BTS. Dengan nada yang energik, lagu ini wajib kamu hafalkan untuk sing along ketika lagu ini dibawakan oleh Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland dan Will Champion.

2. Yellow

Lagu dari album pertama Coldplay yang berjudul Parachutes ini merupakan lagu yang timeless. Meskipun lagu ini sudah berusia dua puluh tahun lebih, namun penikmatnya lintas usia. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang tidak pernah dihapus dari setlist tur semua tur yang telah Coldplay jalani.

3. The Scientist

The Scientist juga merupakan lagu yang tak pernah ketinggalan selama tur Coldplay. Lagu ini sama seperti Yellow yang tak lekang oleh waktu. Penikmat lagu ini datang dari segala usia. Dan yang pasti, lagu ini sangat cocok untuk kamu sing along di konser Coldplay. Bahkan, kamu bisa menitikkan air mata jika mendengar lagu ini secara live.

4. Clocks

Salah satu hits Coldplay dari album A Rush of Blood to the Head ini juga tak pernah dihapus dari daftar lagu yang dibawakan ketika tur. Alunan piano di intro lagu ini sangat khas, sehingga pasti kamu langsung tahu di awal bahwa ini adalah lagu Clocks!

5. Fix You

Kalau lagu yang satu ini sudah hafal di luar kepala, kan? Lagu dari album X&Y ini juga tak pernah ketinggalan dibawakan Coldplay di setiap turnya. Sama seperti The Scientist, lagu ini dijamin akan membuat kamu menitikkan air mata ketika mendengar lagu ini secara live!

6. Viva La Vida

Lagu dari album Viva La Vida or Death and All His Friends juga nyaris selalu mewarnai tur Coldplay. Dirilis pada tahun 2008, lagu ini sangat seru untuk kamu nyanyikan bersama di konser Coldplay. Pastikan kamu hafal liriknya ya.

7. Paradise

Beralih ke album Mylo Xyloto, dari album ini, lagu Paradise merupakan lagu yang tidak pernah dihapus dari setlist tur Coldplay sejak lagu ini dirilis. Dan ini merupakan salah satu hits Coldplay yang pasti kamu tahu.

8. Every Teardrop Is a Waterfall

Walaupun lagu ini tidak selalu muncul di tur 'Music of the Sphere World Tour', kamu tetap harus hafalkan lagu ini, karena lagu dari album Mylo Xyloto ini cukup sering dibawakan di tur Coldplay.

9. Adventure of a Lifetime

Single pertama dari album A Head Full of Dreams ini menjadi lagu berikutnya yang selalu ada di setlist tur Coldplay kali ini. Ketika suara gitar di intro mulai terdengar, lagu yang terkesan fun dan groovy ini pasti membuat badanmu ikut bergerak.

10. Hymn for the Weekend

Dalam lagu ini, Coldplay berkolaborasi dengan Beyonce. Sebelumnya lagu ini sempat hampir diberi judul Drinks on Me, namun setelah didiskusikan, mereka merasa judul lagu tersebut belum tentu akan diterima oleh para fans. Hymn for the Weekend juga seru untuk kamu nyanyikan selama konser Coldplay. (Z-8)