Menikah September 2023, Ini 31 Drama yang Dibintangi Yoon Park

YOON Park baru-baru ini mengumumkan pernikahannya dengan seorang model dari YG KPlus ke publik. Berita tersebut pun langsung dikonfirmasi oleh agensi h& Ent. juga agensi dari calon istri yakni YG KPlus.

Aktor tersebut akan menggandeng Kim Su Bin yang merupakan seorang model ke altar pernikahan yang akan diadakan pada 2 September nanti.

Yoon Park adalah seorang aktor Korea Selatan yang lahir pada 18 November 1987 di Incheon, Korea Selatan. Dia mulai dikenal setelah membintangi drama populer Korea Selatan ‘Radio Romance’ pada 2018, di mana dia berperan sebagai produser radio dan juga ketika dia berperan sebagai tentara pada drama thriller 'Search'.

Yoon Park memulai debutnya dalam dunia hiburan pada 2010 dengan menjadi drummer di band Can’t Play Well dan berhasil memenangkan Bronze Prize di MBC Campus Song Festival ke-34 pada tahun yang sama.

Dia kemudian memutuskan untuk beralih ke dunia akting dan memulai debutnya di televisi pada 2012 dengan drama ‘To My Beloved’. Dia juga telah membintangi beberapa film, seperti ‘The Soup’ (2019) dan ‘Jesters: The Game Changers’ (2018). Berikut adalah daftar drama yang dibintangi Yoon Park.

1. Dr. Slump (2023)

2. Delightfully Deceitful (2023)

3. Fanletter, Please (2022)

4. Gaus Electronics (2022)

5. Forecasting Love and Weather (2022)



6. You Are My Spring (2021)

7. Birthcare Center (2020)

8. Search (2020)

9. Mystic Pop-up Bar (2020)

10. Itaewon Class (2020)

11. Beautiful Love, Wonderful Life (2019)

12. The Crowned Clown (2019)

13. Legal High (2019)

14. Room No. 9 (2019)

15. Radio Romance (2018)

16. Hello, My Twenties! 2 (2017)

17. School of Magic (2017)

18. My Shy Boss (2017)

19. The Package (2017)

20. Uncontrollably Fond (2016)

21. Hello, My Twenties! (2016)

22. Come Back Mister (2016)

23. Flower of the Queen (2015)

24. Reset (2014)

25. Discovery of Love (2014)

26. What Happens to My Family? (2014)

27. A Little Love Never Hurts (2013)

28. Good Doctor (2013)

29. Drama Special Series: Puberty Medley (2013)

30. Glass Mask (2012)

31. To My Beloved (2012)

Yoon Park dikenal sebagai aktor yang serbaguna dan mampu memerankan berbagai jenis karakter dengan baik. Selain akting, dia juga dikenal sebagai selebriti yang ramah dan memiliki kepribadian yang menyenangkan di luar layar. (Z-10)